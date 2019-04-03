Следствие рассказало о версиях взрыва в петербургской академии имени Можайского
Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU — Следствие по делу о взрыве в академии имени Можайского в
Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU — Следствие по делу о взрыве в академии имени Можайского в
«На данном этапе рассматриваются различные версии — от неосторожного обращения с взрывчатыми веществами, то есть неумышленного подрыва до использования взрывного устройства в преступных целях, в том числе, покушения на убийство», — сказал собеседник агентства.
Он отметил при этом, что пока никто не взял на себя ответственность за взрыв.
На вопрос, считает ли следствие причастными к происшествию офицеров либо курсантов академии, источник ответил: «Среди возможных подозреваемых — как преподавательский и курсантский состав академии, так и люди со стороны, которые по роду службы имеют доступ в помещение, к примеру, технический персонал».
Касаясь самого взрывного устройства, собеседник агентства отметил, что точный состав взрывчатки пока не установлен. По его словам, это может быть и пластит, и тротил, и
Как сообщалось, 2 апреля около 13:30 в одном из служебных помещений
Академия имени Можайского — политехнический вуз, который готовит специалистов для космических войск, войск