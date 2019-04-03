Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Новый летающий кошмар»: в США оценили оружие РФ (фото)
Владимир Путин откроет новый автозавод
Юный астраханец сбежал из дома ради кругосветного путешествия
Уничтожены боевики, причастные к гибели российских военных
Тысячи квартир в Москве оказались никому не нужны
Ледник растет, а полюс таетПарадоксы мирового глобального потепления
Активы Коломойского арестованы
Меркель обратилась к Порошенко после выборов
Шеф-повар сбросил 76 кг и делится секретами
Кардиологи советуют отказаться от профилактики аспирином
Стало известно, кто «окольцевал» мать 5-ых детей Марию Порошину
Актёр Вадим Гемс скончался сегодня - причина
63-летний Владимир Кузьмин женился в четвертый раз
Кудрявцева, Алсу, Валерия и другие звезды на юбилее Пригожина
Земле грозит катастрофа. Пострадают Россия, США и Канада
Вертолет будущего попал на камеру
Тысячи квартир в Москве оказались никому не нужны
Паркинг может повысить плату за ЖКХ
Фоторепортажи
16Выборы президента Украины
11Буйство красок: как в Индии встречают весну
11:36 (мск), источник: Интерфакс

Следствие рассказало о версиях взрыва в петербургской академии имени Можайского

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU — Следствие по делу о взрыве в академии имени Можайского в Санкт-Петербурге отрабатывает несколько версий, сообщил «Интерфаксу» источник, близкий к следствию.

6
фотографий
6
фотографий

«На данном этапе рассматриваются различные версии — от неосторожного обращения с взрывчатыми веществами, то есть неумышленного подрыва до использования взрывного устройства в преступных целях, в том числе, покушения на убийство», — сказал собеседник агентства.

Он отметил при этом, что пока никто не взял на себя ответственность за взрыв.

Новость
В военной академии Петербурга после взрыва нашли еще одну мину

На вопрос, считает ли следствие причастными к происшествию офицеров либо курсантов академии, источник ответил: «Среди возможных подозреваемых — как преподавательский и курсантский состав академии, так и люди со стороны, которые по роду службы имеют доступ в помещение, к примеру, технический персонал».

Касаясь самого взрывного устройства, собеседник агентства отметил, что точный состав взрывчатки пока не установлен. По его словам, это может быть и пластит, и тротил, и что-то другое.

Как сообщалось, 2 апреля около 13:30 в одном из служебных помещений Военно-космической академии имени Можайского произошел взрыв неустановленного безоболочного предмета. По данным Минобороны РФ, в результате взрыва пострадали четверо военнослужащих. В СК РФ сообщили, что взрыв в академии квалифицирован как покушение на убийство группой лиц, возбуждено уголовное дело.

Информированный источник сообщил «Интерфаксу», что мощность взрывного устройства составила до 500 граммов в тротиловом эквиваленте. По словам источника, эксперты пришли к выводу, что взрывное устройство состояло из бризантного вещества пластит и часового механизма.

Академия имени Можайского — политехнический вуз, который готовит специалистов для космических войск, войск ПВО-ПРО, военно-топографического управления Генштаба и других силовых ведомств.

12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий
Во время загрузки произошла ошибка.
Цены на бензин перестали сдерживать
Россияне назвали необходимый для жизни минимальный доход
Вдова доказала ветеранский статус погибшего в Сирии офицера
Жители Новой Гвинеи смешались с денисовцами дважды
Ученые узнали, как прошел последний час мезозоя
Судья назвал «фундаментальным» право заниматься сексом с женой
Спорт
В зимних видах открылась перспектива Результаты, показанные российскими спортсменами в завершающемся зимнем сезоне, формально можно трактовать как не такие уж грандиозные
Hi-Tech
Цифровые клоны: зачем российские операторы собирают досье на абонентов Они знают о нас все.
Авто
Абсолютно новый Ford Kuga: чего не получат россияне? Новости об автомобилях марки Ford теперь носят для россиян чисто теоретический характер: этим летом марка покинет российский рынок
Кино
Семья Началовой отреагировала на съемки фильма о певице Ранее СМИ сообщили о том, что на экраны готовится выйти художественная картина о жизни звезды, скончавшейся в марте
Недвижимость
Назван размер дохода для комфортной выплаты ипотеки
В России могут массово обанкротиться застройщики
Как выглядит квартира в доме для профессоров МГУ
В России нашли пенсионерку-миллиардера
Дети
Зейналова рассказала, как изменил ее жизнь диагноз «аутизм» у дочери Признание телеведущая приурочила ко Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма
Леди
Как выглядят и чем занимаются бывшие мужчины Аллы Пугачевой К 70-летию главной певицы страны мы подготовили серию материалов о главных мужчинах в жизни Аллы Борисовны
Все о ремонте
10 предметов интерьера, которые изменили мир дизайна
5 простых способов сэкономить тепло и электричество
8 особенностей ремонта кухни в панельном доме
Хочешь поспать в винной бочке? В Португалии есть отель, где это можно сделать
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь