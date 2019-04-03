Китаянка с двумя паспортами и зараженной флешкой проникла к поместью Трампа
Гражданка Китая проникла на территорию частного клуба
Гражданка Китая проникла на территорию частного клуба
Инцидент произошел в конце марта, однако стало известно о нем только сейчас. 32-летняя женщина по имени Юйцзин Чжан (Yujing Zhang) показала сотрудникам курорта в
Отмечается, что сотрудники Секретной службы, которая отвечает за безопасность первых лиц США, впустили ее, поскольку фамилия у нее действительно совпала с фамилией человека, внесенного в списки. Затем женщину довезли до ресепшена, где она заявила, что прибыла для участия в мероприятии
Выяснилось, что приехать во Флориду Чжан сказал ее китайский друг по имени Чарльз, с которым она общалась лишь через мессенджер WeChat. Он велел ей посетить мероприятие и попробовать поговорить с
При себе у женщины обнаружили два китайских паспорта, четыре мобильных телефона, ноутбук, жесткий диск, а также флешку, зараженную вредоносным программным обеспечением. Ее арестовали и обвинили в незаконном проникновении на частную территорию, а также в даче ложных показаний. Чжан грозит тюремное заключение и штраф.
The New York Times отмечает, что Трамп 30 марта хоть и находился во Флориде, но в момент инцидента не был на территории поместья. Кроме того, непосредственно к резиденции президента китаянка попасть бы не смогла: там необходимо пройти дополнительную проверку.