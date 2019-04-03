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12:34 (мск), источник: Lenta.Ru

Китаянка с двумя паспортами и зараженной флешкой проникла к поместью Трампа

Гражданка Китая проникла на территорию частного клуба Мар-а-Лаго в американском штате Флорида, где находится поместье президента США Дональда Трампа. Об этом пишет The New York Times.

Источник: Reuters

Инцидент произошел в конце марта, однако стало известно о нем только сейчас. 32-летняя женщина по имени Юйцзин Чжан (Yujing Zhang) показала сотрудникам курорта в Палм-Бич два паспорта. Она заявила, что является родственницей одного из членов частного клуба и желает воспользоваться бассейном.

Отмечается, что сотрудники Секретной службы, которая отвечает за безопасность первых лиц США, впустили ее, поскольку фамилия у нее действительно совпала с фамилией человека, внесенного в списки. Затем женщину довезли до ресепшена, где она заявила, что прибыла для участия в мероприятии Китайско-американской ассоциации под патронажем ООН. Поскольку ничего подобного запланировано не было, китаянку «вернули» агентам на проверку.

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Выяснилось, что приехать во Флориду Чжан сказал ее китайский друг по имени Чарльз, с которым она общалась лишь через мессенджер WeChat. Он велел ей посетить мероприятие и попробовать поговорить с кем-либо из членов семьи Трампа об экономических отношениях Китая и США.

При себе у женщины обнаружили два китайских паспорта, четыре мобильных телефона, ноутбук, жесткий диск, а также флешку, зараженную вредоносным программным обеспечением. Ее арестовали и обвинили в незаконном проникновении на частную территорию, а также в даче ложных показаний. Чжан грозит тюремное заключение и штраф.

The New York Times отмечает, что Трамп 30 марта хоть и находился во Флориде, но в момент инцидента не был на территории поместья. Кроме того, непосредственно к резиденции президента китаянка попасть бы не смогла: там необходимо пройти дополнительную проверку.

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