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18:23 (мск), источник: RTVi

В Уганде похитили американскую туристку и потребовали за нее $500 тысяч

В Уганде неизвестные похитили американскую туристку и ее водителя, а затем потребовали за них $500 тысяч. Об этом 3 апреля сообщает Reuters.

Источник: AP 2019

35-летнюю туристку Кимберли Сью Эндекотт и ее угандийского водителя Джина Пола похитили в Национальном парке королевы Елизаветы на западе страны.

Вечером 2 апреля четверо вооруженных людей устроили засаду для туристического фургона, где находились американка и водитель. Другие пассажиры фургона, пожилая пара, остались целы и вызвали помощь.

Как уточняет Daily Monitor, поисками пропавших занимаются все силовые структуры страны, включая армию и сотрудников Управления дикой природы Уганды.

Reuters отмечает, что в Уганде раньше на туристов нападала военизированная исламистская группировка «Харакат аш-Шабаб». Тем не менее они ни разу не похищали людей с целью выкупа.

Национальный парк королевы Елизаветы находится на западе Уганды и занимает территорию размером почти в две тысячи квадратных километров. Он граничит с Национальным парком Вирунга в Демократической Республике Конго.

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