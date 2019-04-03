В Уганде похитили американскую туристку и потребовали за нее $500 тысяч
В Уганде неизвестные похитили американскую туристку и ее водителя, а затем потребовали за них $500 тысяч. Об этом 3 апреля сообщает Reuters.
В Уганде неизвестные похитили американскую туристку и ее водителя, а затем потребовали за них $500 тысяч. Об этом 3 апреля сообщает Reuters.
35-летнюю туристку Кимберли Сью Эндекотт и ее угандийского водителя Джина Пола похитили в Национальном парке королевы Елизаветы на западе страны.
Как уточняет Daily Monitor, поисками пропавших занимаются все силовые структуры страны, включая армию и сотрудников Управления дикой природы Уганды.
Reuters отмечает, что в Уганде раньше на туристов нападала военизированная исламистская группировка «Харакат аш-Шабаб». Тем не менее они ни разу не похищали людей с целью выкупа.
Национальный парк королевы Елизаветы находится на западе Уганды и занимает территорию размером почти в две тысячи квадратных километров. Он граничит с Национальным парком Вирунга в Демократической Республике Конго.