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05:23 (мск), источник: ТАСС

ABC: эфиопский Boeing потерпел крушение после столкновения с посторонним объектом

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/ — По данным телеканала, из-за столкновения был поврежден датчик угла атаки лайнера.

Источник: AFP 2019

Самолет Boeing 737 MAX («Боинг-737 макс») авиакомпании Ethiopian Airlines («Эфиопиан эйрлайнз») потерпел крушение в марте в результате столкновения с птицей или другим посторонним объектом. Об этом во вторник со ссылкой на два источника сообщил телеканал ABC.

По его данным, из-за столкновения был поврежден датчик угла атаки лайнера (прибор, определяющий угол крыла относительно горизонтального потока воздуха).

В результате этого, отмечает телеканал, в самолете активировалась система защиты от сваливания, что привело к его падению.

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Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что эксперты, выясняющие причины катастрофы эфиопского лайнера Boeing 737 MAX 8, пришли к предварительному выводу, что ее причиной стал сбой в работе системы MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System — «Система улучшения характеристик маневренности»): согласно данным бортовых самописцев, MCAS, являющаяся дополнительной защитой от сваливания, автоматически активировалась до того, как самолет начал пикировать, то есть фактически способствовала его падению.

10 марта в результате авиакатастрофы в Эфиопии погибли 157 человек, в том числе трое россиян. Выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби Boeing 737 MAX 8 упал примерно в 60 км к юго-западу от эфиопской столицы (в районе города Бишофту). 29 октября 2018 года жертвами крушения Boeing аналогичной модели в Индонезии стали 189 человек. Многие страны мира, включая Россию, США и государства ЕС, из соображений безопасности приостановили эксплуатацию самолетов этой серии.

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