ABC: эфиопский Boeing потерпел крушение после столкновения с посторонним объектом
МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/ — По данным телеканала,
МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/ — По данным телеканала,
Самолет Boeing 737 MAX («Боинг-737 макс») авиакомпании Ethiopian Airlines («Эфиопиан эйрлайнз») потерпел крушение в марте в результате столкновения с птицей или другим посторонним объектом. Об этом во вторник со ссылкой на два источника сообщил телеканал ABC.
В результате этого, отмечает телеканал, в самолете активировалась система защиты от сваливания, что привело к его падению.
Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что эксперты, выясняющие причины катастрофы эфиопского лайнера Boeing 737 MAX 8, пришли к предварительному выводу, что ее причиной стал сбой в работе системы MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System — «Система улучшения характеристик маневренности»): согласно данным бортовых самописцев, MCAS, являющаяся дополнительной защитой от сваливания, автоматически активировалась до того, как самолет начал пикировать, то есть фактически способствовала его падению.
10 марта в результате авиакатастрофы в Эфиопии погибли 157 человек, в том числе трое россиян. Выполнявший рейс из