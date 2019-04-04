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04:25 (мск), источник: RTVi

Карлоса Гона доставили в прокуратуру Токио для ареста по новому делу

Бывшего главу автомобильного концерна Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона доставили в прокуратуру Токио для ареста по новому делу. Об этом 4 апреля сообщает портал Livedoor News.

Источник: AFP 2019

Представители прокуратуры забрали Гона из его дома в центре Токио рано утром. Сообщается, что это уже его четвертый ордер на арест. Теперь ему намерены выдвинуть обвинения в финансовых махинациях и злоупотреблении доверием.

Согласно предварительному расследованию, представителю компании в Омане перевели $32 млн из подконтрольного Гону «президентского фонда».

При этом часть средств перевели через фиктивную компанию. Также средства, предположительно, использовали для покупки яхты, которой пользовались Гон и его семья.

3 апреля Гон в своем твиттере написал, что хочет провести пресс-конференцию 11 апреля и «готов рассказать всю правду о том, что происходит».

Как сообщает Би-би-си, после того, как Гона выпустили под залог в марте этого года, ему запретили, в том числе пользоваться интернетом. На это его адвокат Дзюнъитиро Хиронака заявил, что твит не нарушает эти условия.

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5 марта окружной суд Токио отпустил Карлоса Гона под залог в 1 млрд иен (около $9 млн). Ему запретили выезжать из Японии, перед входом в дом Гона установили видеокамеры, а также власти начали следить за его разговорами и встречами.

Карлоса Гона задержали в ноябре 2018 года в Японии. По версии следствия, он скрыл в декларации о доходах $80 млн, которые заработал с 2010 по 2018 годы. Еще бывшего топ-менеджера обвиняют в том, что $16 млн убытков своей компании по управлению активами Гон переписал на Nissan.

Из-за ареста Гон был вынужден покинуть посты исполнительного директора Nissan, Mitsubishi и Renault. Но он не признает свою вину и называет себя жертвой заговора со стороны топ-менеджеров Nissan, которые выступают свидетелями обвинения.

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