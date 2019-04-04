Карлоса Гона доставили в прокуратуру Токио для ареста по новому делу
Бывшего главу автомобильного концерна
Бывшего главу автомобильного концерна
Представители прокуратуры забрали Гона из его дома в центре Токио рано утром. Сообщается, что это уже его четвертый ордер на арест. Теперь ему намерены выдвинуть обвинения в финансовых махинациях и злоупотреблении доверием.
При этом часть средств перевели через фиктивную компанию. Также средства, предположительно, использовали для покупки яхты, которой пользовались Гон и его семья.
3 апреля Гон в своем твиттере написал, что хочет провести
Как сообщает
5 марта окружной суд Токио отпустил Карлоса Гона под залог в 1 млрд иен (около $9 млн). Ему запретили выезжать из Японии, перед входом в дом Гона установили видеокамеры, а также власти начали следить за его разговорами и встречами.
Карлоса Гона задержали в ноябре 2018 года в Японии. По версии следствия, он скрыл в декларации о доходах $80 млн, которые заработал с 2010 по 2018 годы. Еще бывшего