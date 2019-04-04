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11:35 (мск), источник: BFM.ru

Генпрокуратура хочет изъять у экс-главы Марий Эл его дворцы

Леонид Маркелов утверждает, что перечисленные в иске здания ему не принадлежат.

Источник: РИА "Новости"

Генпрокуратура направила в суд иск об изъятии у экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова зданий в голландском и итальянском стилях. Они расположены в центре Йошкар-Олы. Маркелов в письме РБК рассказал, как его семья заработала на постройку дворцов.

Комплекс «12 апостолов» | Источник: РИА "Новости"

Имущество, которое просит изъять Генпрокуратура, принадлежит не Маркелову, а вдове его отца, рассказал РБК бывший глава Марий Эл, передав ответы через адвоката Игоря Трунова. «С 1991 года мы с моим отцом занимались бизнесом. После его смерти моим партнером стала его жена. В 2001 году я вступил в должность. Все мои и Маркеловой Татьяны Ивановны активы были переведены в денежные средства в вексельном депозите. После кризиса 2008 года, когда наши партнеры прекратили инвестировать, я предложил Маркеловой вложить деньги в республику Марий Эл, учредить предприятия, что она и сделала», — рассказал Маркелов.

Набережная Брюгге и здание городского ЗАГСа | Источник: РИА "Новости"
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Недвижимость строилась на прибыль от хозяйственной деятельности Маркеловой, заявил бывший чиновник: «Юридические лица брали кредиты, строили жилые и нежилые дома, реализовывали. На вырученные деньги юридические лица строили в голландском стиле, от аренды получали прибыль». Имущество в иске — это собственность предприятий, которое, по словам Маркелова, к нему не относится, а «каждое из зданий — архитектурный шедевр». «Построенные ею комплексы преобразили город Йошкар-Ола. На пустырях выросли дворцы, например, часы “12 Апостолов”. Естественно, у кого-то чешутся руки, хотят забрать, пересчитать и продать», — утверждает Маркелов.

Прокуратура в иске доказывает принадлежность зданий экс-чиновнику тем, что он лично принимал участие в обсуждении фасадов будущих зданий, утверждает Маркелов. «Я рисовал фасады ста зданиям, которые строились в Йошкар-Оле. Что, их нужно все арестовывать?», — заявил он. Маркелов, по его словам, не зарабатывал ни на зданиях, ни на бизнесе мачехи. Он уточнил, что лишь обращался к ней с просьбой поддержать социальные проекты или храмы.

Спасская башня | Источник: РИА "Новости"

Экс-глава Марий Эл был арестован в апреле 2017 года по обвинению во взятке, злоупотреблении должностными полномочиями и незаконном обороте боеприпасов.

Генпрокуратура ранее обратилась в суд с ходатайством об изъятии у Маркелова 120 объектов недвижимости, 16 автомобилей, часов Patek Philippe и наличных в разной валюте; общая стоимость этого имущества — свыше 1,5 млрд рублей.
Республиканский театр кукол | Источник: РИА "Новости"

Татьяна Маркелова, по данным СПАРК, является владельцем или совладельцем восьми компаний. Ей принадлежат ООО «Чукшинский карьер», где добывают камень, песок и глину, цементные производства («КЧК» и «Марийский цемент»), инвестиционные компании «Воскресенский парк», «Июнь 2006» и «Кардинал», также она является совладелицей «Марийской независимой вещательной корпорации» и бенефициаром «Телекомпании 12 регион». Чистые активы этих компаний совокупно составляют порядка 1,7 млрд рублей, следует из данных СПАРК.

Завершилось следствие по делу бывшего главы Марий Эл Леонида Маркелова
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