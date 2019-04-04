Генпрокуратура хочет изъять у экс-главы Марий Эл его дворцы
Леонид Маркелов утверждает, что перечисленные в иске здания ему не принадлежат.
Леонид Маркелов утверждает, что перечисленные в иске здания ему не принадлежат.
Генпрокуратура направила в суд иск об изъятии у
Имущество, которое просит изъять Генпрокуратура, принадлежит не Маркелову, а вдове его отца, рассказал РБК бывший глава Марий Эл, передав ответы через адвоката Игоря Трунова. «С 1991 года мы с моим отцом занимались бизнесом. После его смерти моим партнером стала его жена. В 2001 году я вступил в должность. Все мои и Маркеловой Татьяны Ивановны активы были переведены в денежные средства в вексельном депозите. После кризиса 2008 года, когда наши партнеры прекратили инвестировать, я предложил Маркеловой вложить деньги в республику Марий Эл, учредить предприятия, что она и сделала», — рассказал Маркелов.
Недвижимость строилась на прибыль от хозяйственной деятельности Маркеловой, заявил бывший чиновник: «Юридические лица брали кредиты, строили жилые и нежилые дома, реализовывали. На вырученные деньги юридические лица строили в голландском стиле, от аренды получали прибыль». Имущество в иске — это собственность предприятий, которое, по словам Маркелова, к нему не относится, а «каждое из зданий — архитектурный шедевр». «Построенные ею комплексы преобразили город
Прокуратура в иске доказывает принадлежность зданий
Татьяна Маркелова, по данным СПАРК, является владельцем или совладельцем восьми компаний. Ей принадлежат ООО «Чукшинский карьер», где добывают камень, песок и глину, цементные производства («КЧК» и «Марийский цемент»), инвестиционные компании «Воскресенский парк», «Июнь 2006» и «Кардинал», также она является совладелицей «Марийской независимой вещательной корпорации» и бенефициаром «Телекомпании 12 регион». Чистые активы этих компаний совокупно составляют порядка 1,7 млрд рублей, следует из данных СПАРК.