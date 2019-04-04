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22:49 (мск), источник: Известия

Неизвестные начали продавать «билеты» на дебаты Порошенко и Зеленского

Неизвестные начали продавать в Сети «билеты» на дебаты между кандидатами на пост президента Украины Владимиром Зеленским и действующим главой государства Петром Порошенко.

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фотографий
17
фотографий
17
фотографий

Как сообщает «РИА Новости», мошенники предлагают приобрести место на стадионе «Олимпийский» в Киеве, где 19 апреля якобы пройдет мероприятие, за 187 гривен ($6,9). После перечисления средств на счет неизвестной банковской карты они обещают выслать на почту «нотариально заверенный билет».

Украинские журналисты решили попробовать приобрести один такой билет, но после перевода средств, сотовый телефон «продавца» перестал отвечать на звонки. При этом объявление пока активно.
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Ранее 3 апреля Зеленский вызвал Порошенко на публичные дебаты на самой крупной арене Киева. На принятие решения он дал действующему украинскому лидеру 24 часа, запустив на своей странице в Facebook специальный таймер. На вызов своего соперника нынешний глава государства ответил опросом в Telegram. Позднее он заявил, что готов пойти на условия Зеленского для участия в дебатах, в частности, сдать анализы на употребление наркотиков и алкоголя.

4 апреля стало известно, что Зеленский предложил Тимошенко, которая по предварительным данных заняла в первом туре третье место, выступить в качестве арбитра на его дебатах с Порошенко. На принятие решения лидеру «Батькивщины» он также дал сутки.

31 марта на Украине состоялся первый тур президентских выборов. После обработки 100% протоколов стало известно, что кандидата Владимира Зеленского поддержали 30,24% избирателей. Действующий глава государства Петр Порошенко получил 15,93% голосов. Председатель «Батькивщины» Юлия Тимошенко — 13,40% голосов. Второй тур, в который прошли первые два кандидата, запланирован на 21 апреля, так как никто из претендентов не набрал необходимых для победы 50% голосов.

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