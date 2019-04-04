Неизвестные начали продавать «билеты» на дебаты Порошенко и Зеленского
Неизвестные начали продавать в Сети «билеты» на дебаты между кандидатами на пост президента Украины Владимиром Зеленским и действующим главой государства Петром Порошенко.
Неизвестные начали продавать в Сети «билеты» на дебаты между кандидатами на пост президента Украины Владимиром Зеленским и действующим главой государства Петром Порошенко.
Как сообщает «РИА Новости», мошенники предлагают приобрести место на стадионе «Олимпийский» в Киеве, где 19 апреля якобы пройдет мероприятие, за 187 гривен ($6,9). После перечисления средств на счет неизвестной банковской карты они обещают выслать на почту «нотариально заверенный билет».
Ранее 3 апреля Зеленский вызвал Порошенко на публичные дебаты на самой крупной арене Киева. На принятие решения он дал действующему украинскому лидеру 24 часа, запустив на своей странице в Facebook специальный таймер. На вызов своего соперника нынешний глава государства ответил опросом в Telegram. Позднее он заявил, что готов пойти на условия Зеленского для участия в дебатах, в частности, сдать анализы на употребление наркотиков и алкоголя.
4 апреля стало известно, что Зеленский предложил Тимошенко, которая по предварительным данных заняла в первом туре третье место, выступить в качестве арбитра на его дебатах с Порошенко. На принятие решения лидеру «Батькивщины» он также дал сутки.
31 марта на Украине состоялся первый тур президентских выборов. После обработки 100% протоколов стало известно, что кандидата Владимира Зеленского поддержали 30,24% избирателей. Действующий глава государства Петр Порошенко получил 15,93% голосов. Председатель «Батькивщины» Юлия Тимошенко — 13,40% голосов. Второй тур, в который прошли первые два кандидата, запланирован на 21 апреля, так как никто из претендентов не набрал необходимых для победы 50% голосов.
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