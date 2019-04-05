Стали известны последние слова пилотов разбившегося в Эфиопии Boeing 737

По данным издания, эфиопские следователи полагают, что после того, как датчик угла атаки авиалайнера на крыле вышел из строя из-за возможного столкновения с птицей или другим посторонним предметом, пилоты перешли на ручное управление.
Предположительно они отключили систему коррекции маневрирования (MCAS), которая начала опускать нос лайнера вниз из-за неверных данных о его положении.
«Данные экспертизы говорят, что два внешних датчика угла атаки дали разные показания — 74,5 градуса слева и 15,3 градуса справа», — пишет газета.
Об этом свидетельствуют и переговоры пилотов, которые выкрикивали: «Левый альфа-флюгер!» — отмечая разницу по сравнению с правым.
По словам министра транспорта Эфиопии Дагмавита Могеса, экипаж пытался восстановить контроль над самолетом, но нос лайнера все равно «уходил» вниз.
Перед самым крушением на записи переговоров пилотов слышно, как командир воздушного судна Яред Гетачью кричал: «Тяни вверх!».
Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines разбился в Эфиопии 10 марта через несколько минут после взлета. Погибли 157 человек, в том числе трое россиян.
Крушение с самолетом этой же модели компании Lion Air произошло в октябре 2018 года. В связи с чем начались масштабные проверки компании Boeing, а многие страны отказались от использования модели 737 MAX.