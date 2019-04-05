Задержан фигурант дела Абызова Сергей Ильичев

Ильичев задержан сегодня. Он был объявлен в федеральный розыск после ареста бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова и его предполагаемых сообщников.
Ходатайство об аресте Сергея Ильичева поступило в Басманный суд Москвы и будет рассмотрено в ближайшее время.
По делу Михаила Абызова также проходят: экс-гендиректор энергокомпании ОАО «Сибирская энергокомпания» (СИБЭКО) Александр Пелипасов, зампред совета директоров ОАО «Региональные электрические сети» (РЭС) Максим Русаков и замгендиректора по экономике и финансам Новосибирской ГЭС Галина Фрайденберг. Вместе с Абызовым и Степановым они арестованы до 25 мая.
По версии следствия, с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года Михаил Абызов, являясь владельцем 95% акций СИБЭКО и РЭС, организовал аферу, в результате которой эти же структуры приобрели по завышенной, как считают в СКР, цене акции входящих в них же небольших компаний. Последние оценивались в 186 млн руб., за которые были проданы кипрскому офшору «Блэксирис». Затем к этим компаниям были присоединены несколько фирм, не ведущих никакой финансово-хозяйственной деятельности, что позволило продать их двум ОАО уже за 4 млрд руб. Этой сделкой, как считают следователи, был причинен ущерб ФГУП «Алмазювелирэкспорт», а также двум акционерам ОАО.