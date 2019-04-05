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15:15 (мск), источник: Коммерсантъ

Задержан фигурант дела Абызова Сергей Ильичев

Следственный комитет России требует арестовать по делу Михаила Абызова бывшего главу компании ОАО «Региональные электрические сети» (РЭС) Сергея Ильичева, подозреваемого в организации преступного сообщества и особо крупном мошенничестве (статьи 210 и 159 УК).

Ильичев задержан сегодня. Он был объявлен в федеральный розыск после ареста бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова и его предполагаемых сообщников.

Ходатайство об аресте Сергея Ильичева поступило в Басманный суд Москвы и будет рассмотрено в ближайшее время.

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Что говорят о задержании экс-министра Михаила Абызова

По делу Михаила Абызова также проходят: экс-гендиректор энергокомпании ОАО «Сибирская энергокомпания» (СИБЭКО) Александр Пелипасов, зампред совета директоров ОАО «Региональные электрические сети» (РЭС) Максим Русаков и замгендиректора по экономике и финансам Новосибирской ГЭС Галина Фрайденберг. Вместе с Абызовым и Степановым они арестованы до 25 мая.

По версии следствия, с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года Михаил Абызов, являясь владельцем 95% акций СИБЭКО и РЭС, организовал аферу, в результате которой эти же структуры приобрели по завышенной, как считают в СКР, цене акции входящих в них же небольших компаний. Последние оценивались в 186 млн руб., за которые были проданы кипрскому офшору «Блэксирис». Затем к этим компаниям были присоединены несколько фирм, не ведущих никакой финансово-хозяйственной деятельности, что позволило продать их двум ОАО уже за 4 млрд руб. Этой сделкой, как считают следователи, был причинен ущерб ФГУП «Алмазювелирэкспорт», а также двум акционерам ОАО.

Справка
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