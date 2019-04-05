В Совете федерации подтвердили планы лишить Арашукова поста сенатора из-за декларации

«И рассмотрим, конечно же, вопрос о факте несдачи этих документов со стороны (Рауфа. — “Ъ”) Арашукова — пока он их не сдал. Документы почему-то сдала его жена на себя», — сказал Воробьев.
По его словам, Рауф Арашуков может потерять пост сенатора из-за непредоставленной декларации. «Мы будем в этом разбираться. Для этого мы создадим рабочую группу, несколько сенаторов займутся детальным изучением этого вопроса. Затем мы примем решение и вынесем его на пленарное заседание Совета федерации. И только там может быть принято решение о лишении его статуса», — пояснил Юрий Воробьев.
Накануне адвокат Рауфа Арашукова Анна Ставицкая рассказала «Ъ FM», что ее подзащитный и его семья сделали все возможное, чтобы собрать документы и подать декларацию в срок. «В частности жена приходила в Совет Федерации, но ее не пустили на порог Совета федерации и сказали, что не выдадут ей никакие документы, пока она не предоставит доверенность от Рауфа Арашукова. Но всем известно, что Рауф Арашуков находится под стражей, и сам не может выдать доверенность никому», — отметила Ставицкая. Она сообщила, что господин Арашуков направил из изолятора запрос в Совет федерации на получение справки 2-НДФЛ. «Пока из изолятора эта информация дойдет, пока он получит необходимые сведения, соответственно, пройдет какой-то промежуток времени», — добавила адвокат.
Напомним, что сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был лишен неприкосновенности и арестован прямо на заседании СФ. Его обвиняют в участии в преступном сообществе и убийстве.