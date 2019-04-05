В Краснодаре задержали лжехирурга, навредившую нескольким пациенткам
Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Решается вопрос об избрании меры пресечения.
В аэропорту Краснодара при попытке вылететь в Израиль задержали пластического хирурга Алену Верди, навредившую нескольким пациенткам, пишет РБК со ссылкой на местные СМИ.
В квартире Верди проведены обыски, решается вопрос об избрании меры пресечения.
Уголовное дело в отношении пластического хирурга Алены Верди и директора одной из частных клиник Краснодара СК возбудил 1 апреля. Медиков подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Поводом стало обращение в правоохранительные органы одной из бывших пациенток Верди. Женщина обратилась в частную клинику, где работала Алена Верди, чтобы сделать абминопластику (подтяжку живота). После заключения пациентке в тот же день провели операцию. Через два дня женщину выписали, однако вскоре она оказалась в больнице. В результате операции у нее образовалась фибролипома с участками асептического некроза.
С жалобами на действия пластического хирурга обратились более десяти жительниц Краснодарского края.
В 2017 году Верди обвиняли в смерти пациентки. Тогда суд признал пластического хирурга виновной в «Причинении смерти по неосторожности» и приговорил к штрафу в 150 тысяч рублей.
По информации ТАСС, после проведенной проверки выяснилось, что ее диплом, дающий право осуществлять медицинскую деятельность по пластической хирургии и вообще заниматься медицинской деятельностью, оказался поддельным.