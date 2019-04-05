Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Российский вертолет «притворился» самолетом (видео)
В Китае сделали автобус, который вмещает 250 человек (видео)
Директор Началовой рассказала, как дочь певицы справляется с потерей мамы
Вера Брежнева, Глюкоза и другие звезды на показе Walk of Shame
Как выглядит 9-комнатная квартира на острове в Москве
В России увеличились социальные пенсии Правительство России увеличило размер социальных пенсий
«Никаких шансов»: Зеленскому сделали предупреждение
Известен диагноз исчезнувшего с эфира ведущего НТВ
Ученые призывают отказаться от яиц
Что будет, если съесть хлеб с плесенью?
Предатели страны? Как легендарные чемпионы бежали из СССР
Футболист завершил карьеру, инсценировав похищение
Терон и Берри в мини-платьях блистали на красной дорожке
Певица Зара показала красавицу-маму
Земле грозит катастрофа. Пострадают Россия, США и Канада
Вертолет будущего попал на камеру
Семья затравленной за письмо Путину девочки купила дом
Определена цена аренды самого дорогого особняка
Фоторепортажи
10Скончался Алексей Булдаков
24Дмитрий Медведев посетил офис Mail.Ru
21:49 (мск), источник: Аргументы и факты

В Краснодаре задержали лжехирурга, навредившую нескольким пациенткам

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

В аэропорту Краснодара при попытке вылететь в Израиль задержали пластического хирурга Алену Верди, навредившую нескольким пациенткам, пишет РБК со ссылкой на местные СМИ.

В квартире Верди проведены обыски, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Читайте также
Британку, которая сделала себе кукольную внешность, затравили в соцсетях

Уголовное дело в отношении пластического хирурга Алены Верди и директора одной из частных клиник Краснодара СК возбудил 1 апреля. Медиков подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Поводом стало обращение в правоохранительные органы одной из бывших пациенток Верди. Женщина обратилась в частную клинику, где работала Алена Верди, чтобы сделать абминопластику (подтяжку живота). После заключения пациентке в тот же день провели операцию. Через два дня женщину выписали, однако вскоре она оказалась в больнице. В результате операции у нее образовалась фибролипома с участками асептического некроза.

С жалобами на действия пластического хирурга обратились более десяти жительниц Краснодарского края.

В 2017 году Верди обвиняли в смерти пациентки. Тогда суд признал пластического хирурга виновной в «Причинении смерти по неосторожности» и приговорил к штрафу в 150 тысяч рублей.

По информации ТАСС, после проведенной проверки выяснилось, что ее диплом, дающий право осуществлять медицинскую деятельность по пластической хирургии и вообще заниматься медицинской деятельностью, оказался поддельным.

Палата номер раз. Как здоровую женщину признали психически больной
Путин одобрил введение новых налогов
Пенсионный фонд Норвегии решил избавиться от госдолга России
Владимир Путин оказался на обложке журнала Time
Космическая станция «Хаябуса-2» сбросила бомбу на астероид Рюгу
Российская семья случайно выкинула на помойку миллионы рублей
Диетологи определили самый вредный суп в России
Российские миллионеры отказались доверить банкам свои деньги
Спорт
ЦСКА одержал третью победу над СКА в серии полуфинала плей-офф На матче присутствовали премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, а также вице-премьер РФ Ольга Голодец и министр спорта Павел Колобков
Hi-Tech
Цифровые клоны: зачем российские операторы собирают досье на абонентов Они знают о нас все.
Авто
«Паутина» — новый способ «наказать» за неправильную парковку В Барнауле орудует «человек-паук», который оборачивает стрейч-плёнкой автомобили, которые припаркованы не по Правилам
Кино
Шестилетний сын Павла Прилучного стал актером Тимофей дебютировал в развлекательном шоу «Главная роль»
Недвижимость
Как выглядит квартира за полмиллиарда на Крестовском острове
В России могут массово обанкротиться застройщики
Назван размер дохода для комфортной выплаты ипотеки
В России нашли пенсионерку-миллиардера
Дети
«Наш ребенок вряд ли выживет»: жена Болдуина сообщила, что беременна в пятый раз 35-летняя Хилария призналась, что, по словам врачей, у нее может случиться выкидыш
Леди
Переодень звезду: новый стиль для 50-летней Эвелины Бледанс У Эвелины Бледанс сегодня юбилей — нет, ей не 35 и не 40, как ты могла подумать, а 50!
Все о ремонте
10 предметов интерьера, которые изменили мир дизайна
5 простых способов сэкономить тепло и электричество
Как из чердака сделать полноценную комнату
Какие инструменты нужны для черновых работ и сколько они стоят
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь