Супруге Дмитрия Захарченко оставили эквивалент сережек
Генпрокуратура готовит новые иски к
Генпрокуратура готовит новые иски к
В пятницу Никулинский райсуд практически полностью удовлетворил еще один иск, поданный Генпрокуратурой к
Судья Наталья Самороковская завершила рассмотрение иска, поданного Генпрокуратурой к обвиняемому в получении взяток полковнику Захарченко, его супруге Яне Саратовцевой и сожительнице Марине Семыниной, а также к другим соответчикам, благодаря которым, по версии следствия и надзора, бывший борец с коррупцией скрывал свои активы.
Удовлетворяя в целом иск, суд постановил конфисковать у отчима Семыниной — бизнесмена из Ростовской области Алексея Кияницы — два объекта недвижимости общей стоимостью 231 млн руб. в Солнечногорском районе Московской области, а также почти 40 млн руб., полученные от сдачи этих помещений в аренду под магазины «Пятерочка» и хранившиеся на счетах в Сбербанке и Промсвязьбанке.
В свою очередь, Яна Саратовцева, согласно исковым требованиям, должна была выплатить государству эквивалент $320 тыс., на которые, по версии обвинения, приобрела с Дмитрием Захарченко драгоценности в
Однако эта сумма не была включена в итоговое решение суда. О мотивах, которыми руководствовалась судья, стороны узнают в понедельник, когда получат на руки судебное решение. Адвокат Александр Горбатенко, представляющий интересы полковника Захарченко, полагает, что суд мог прийти к выводу, что Яна, будучи весьма состоятельным человеком, могла приобрести сережки на эту сумму из своих средств. К тому же у защитника есть данные о том, что эти драгоценности были изъяты в числе прочих активов следствием, а закон не предполагает двойное наказание.
Со своей стороны,
Николай Сергеев, Юрий Сенаторов