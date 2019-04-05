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18:44 (мск), источник: Коммерсантъ

Супруге Дмитрия Захарченко оставили эквивалент сережек

Генпрокуратура готовит новые иски к экс-полковнику МВД.

В пятницу Никулинский райсуд практически полностью удовлетворил еще один иск, поданный Генпрокуратурой к экс-полковнику ГУЭБиПК МВД Дмитрию Захарченко и его родственникам. Надзорное ведомство рассчитывало обратить в доход государства активы на 484 млн руб., но суд конфисковал на 24 млн руб. меньше, отказав надзорному органу во взыскании эквивалента драгоценностей, которые тогда еще будущая супруга полицейского Яна Саратовцева приобрела в Нью-Йорке. В Генпрокуратуре между тем не исключают подачу новых исков к фигурантам скандального дела.

Судья Наталья Самороковская завершила рассмотрение иска, поданного Генпрокуратурой к обвиняемому в получении взяток полковнику Захарченко, его супруге Яне Саратовцевой и сожительнице Марине Семыниной, а также к другим соответчикам, благодаря которым, по версии следствия и надзора, бывший борец с коррупцией скрывал свои активы.

Удовлетворяя в целом иск, суд постановил конфисковать у отчима Семыниной — бизнесмена из Ростовской области Алексея Кияницы — два объекта недвижимости общей стоимостью 231 млн руб. в Солнечногорском районе Московской области, а также почти 40 млн руб., полученные от сдачи этих помещений в аренду под магазины «Пятерочка» и хранившиеся на счетах в Сбербанке и Промсвязьбанке.

У самой Семыниной отобрали 6 млн руб. и облигации GPB Eurobond Finance, оцениваемые в $208,8 тыс. У ее подруги Ларисы Тучковой конфисковали $1,5 млн, ранее изъятые из ячейки, снятой на ее имя в банке, и 58 млн руб., хранившиеся дома.

В свою очередь, Яна Саратовцева, согласно исковым требованиям, должна была выплатить государству эквивалент $320 тыс., на которые, по версии обвинения, приобрела с Дмитрием Захарченко драгоценности в Нью-Йорке.

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Однако эта сумма не была включена в итоговое решение суда. О мотивах, которыми руководствовалась судья, стороны узнают в понедельник, когда получат на руки судебное решение. Адвокат Александр Горбатенко, представляющий интересы полковника Захарченко, полагает, что суд мог прийти к выводу, что Яна, будучи весьма состоятельным человеком, могла приобрести сережки на эту сумму из своих средств. К тому же у защитника есть данные о том, что эти драгоценности были изъяты в числе прочих активов следствием, а закон не предполагает двойное наказание.

Со своей стороны, генерал-майор Сергей Бочкарев, представлявший Генпрокуратуру в суде, не исключил подачу новых исков как к Дмитрию Захарченко, так и к его многочисленным родственникам и доверенным лицам. Ранее, напомним, Бочкареву удалось убедить тот же Никулинский суд в конфискации активов полковника Захарченко, оцениваемых почти в 9 млрд руб.

Николай Сергеев, Юрий Сенаторов

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