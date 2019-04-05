Суд арестовал фигуранта дела экс-министра Абызова до 25 мая
Ранее
Ранее
Басманный суд Москвы арестовал до 25 мая обвиняемого в участии в преступном сообществе и мошенничестве в особо крупном размере бывшего гендиректора компании «Региональные электрические сети» (РЭС) Сергея Ильичева, который был задержан ранее 5 апреля. Ильичев является одним из фигурантов дела
По данным «Интерфакса», в суде заявили, что более мягкую меру пресечения обвиняемому назначить невозможно. Ранее 5 апреля следователи направили в Басманный суд Москвы ходатайство об аресте задержанного Ильичева до 25 мая 2019 года.
Представитель СКР Сергей Степанов рассказал РИА Новости, как был задержан
Как сообщает ТАСС, Ильичев отверг все обвинения и заявил, что не добровольно вернулся из Таиланда в Россию: «Я поменял билеты и сам вернулся из Таиланда, где находился на отдыхе. Прилетел в Новосибирск, где сдал свой загранпаспорт. Я из СМИ узнал о своем розыске, но скрываться я не собирался и с обвинением не согласен».
Михаил Абызов был задержан 26 марта в Подмосковье по подозрению в хищении четырех миллиардов рублей. На следующий день суд отправил его под арест на два месяца. Свою вину
По версии следствия, Абызов и его сообщники обманули акционеров ОАО «Региональные электрические сети» (РЭС) и ОАО «Сибирская энергетическая компания», похитили у них четыре миллиарда рублей и вывели деньги за границу. Следователи считают, что в хищении участвовали соратники Михаила Абызова по компании
Как сообщили источники РБК, знакомые с ходом расследования, ФСБ разрабатывало Михаила Абызова по меньшей мере два года. Записи телефонных переговоров между
Михаил Абызов в 2012—2018 годах занимал пост министра по вопросам Открытого правительства. Эту должность упразднили в 2018-м.