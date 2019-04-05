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19:07 (мск), источник: Daily Storm

Суд арестовал фигуранта дела экс-министра Абызова до 25 мая

Ранее экс-гендиректор компании «Региональные электрические сети» Сергей Ильичев скрывался за границей.

Басманный суд Москвы арестовал до 25 мая обвиняемого в участии в преступном сообществе и мошенничестве в особо крупном размере бывшего гендиректора компании «Региональные электрические сети» (РЭС) Сергея Ильичева, который был задержан ранее 5 апреля. Ильичев является одним из фигурантов дела экс-министра Михаила Абызова. Бывший глава РЭС до этого находился за пределами России, его задержали по прилету из Таиланда. Ильичев все обвинения отрицает.

По данным «Интерфакса», в суде заявили, что более мягкую меру пресечения обвиняемому назначить невозможно. Ранее 5 апреля следователи направили в Басманный суд Москвы ходатайство об аресте задержанного Ильичева до 25 мая 2019 года.

Представитель СКР Сергей Степанов рассказал РИА Новости, как был задержан экс-глава РЭС. «Ильичев ответил отказом на запрос явиться в СК из Таиланда, потому что якобы не хотел менять билеты. Видимо, когда он решил свои задачи, он прилетел вчера на территорию России, где был задержан и доставлен на допрос», — сообщил Степанов.

Как сообщает ТАСС, Ильичев отверг все обвинения и заявил, что не добровольно вернулся из Таиланда в Россию: «Я поменял билеты и сам вернулся из Таиланда, где находился на отдыхе. Прилетел в Новосибирск, где сдал свой загранпаспорт. Я из СМИ узнал о своем розыске, но скрываться я не собирался и с обвинением не согласен».

Михаил Абызов был задержан 26 марта в Подмосковье по подозрению в хищении четырех миллиардов рублей. На следующий день суд отправил его под арест на два месяца. Свою вину экс-министр не признал. Также по этому уголовному делу были арестованы еще несколько человек, близких к Абызову.

По версии следствия, Абызов и его сообщники обманули акционеров ОАО «Региональные электрические сети» (РЭС) и ОАО «Сибирская энергетическая компания», похитили у них четыре миллиарда рублей и вывели деньги за границу. Следователи считают, что в хищении участвовали соратники Михаила Абызова по компании RU-COM Николай Степанов и Максим Русаков, экс-замдиректора по экономике и финансам Новосибирской ГЭС Галина Фрайденберг, бывший руководитель компании «СИБЭКО» Александр Пелипасов и экс-гендиректор РЭС Сергей Ильичев.

Как сообщили источники РБК, знакомые с ходом расследования, ФСБ разрабатывало Михаила Абызова по меньшей мере два года. Записи телефонных переговоров между экс-министром и другим обвиняемым, Николаем Степановым, расшифровки которых попали в материалы дела, датируются 2017−2019 годами. Переговоры были записаны спустя пять-семь лет после событий, связанных с уголовным делом, они относятся к периоду 2011−2012 годов.

Михаил Абызов в 2012—2018 годах занимал пост министра по вопросам Открытого правительства. Эту должность упразднили в 2018-м.

Справка
Схема Абызова: что не так со сделками, за которые арестовали экс-министра

Откуда в деле против бывшего министра хищения на 4 миллиарда рублей?

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