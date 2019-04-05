Parisien: у жены потомка Наполеона украли кольцо с бриллиантом за €1 млн

ПАРИЖ, 5 апреля. /ТАСС/. Драгоценное кольцо с крупным бриллиантом было украдено во вторник из автомобиля супруги действующего наследника императорского престола Франции, потомка Наполеона III. Об этом сообщает в пятницу газета Le Parisien.
По ее данным, неизвестные забрали кольцо вместе с деньгами и банковскими карточками из автомобиля, припаркованного на улице Дофин в VI округе французской столицы.
Также преступники забрали ноутбук и удостоверяющие личность документы. По факту кражи было начато расследование.
Стоимость кольца, согласно изданию, составляет около €1 млн. Также газета утверждает, что драгоценный камень массой 40 карат из украденного кольца когда-то был частью диадемы последней императрицы Франции, супруги Наполеона III.
Жан-Кристоф Наполеон является наследником французского престола по линии Наполеона Бонапарта. Он работает в лондонском инвестиционном фонде и примеряет на себя роль наследника престола лишь раз в год, 5 мая, во время церемонии по случаю годовщины смерти императора Наполеона I. Помимо «бонапартистов» во Франции существует также две другие партии, оспаривающие право престолонаследия — потомки старшей ветви династии Бурбонов и потомки императора Луи-Филиппа Орлеанского.