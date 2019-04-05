Умер депутат Госдумы Николай Ковалев
МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/.
МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/.
Депутат Госдумы,
«Николай Дмитриевич Ковалев скончался после продолжительной болезни. Скорбим вместе с его близкими», — сказал собеседник агентства.
Информацию о смерти Ковалева подтвердил
Политик напомнил, что впервые Ковалев избрался в Думу в 1999 году. «Генерал армии, был директором ФСБ в сложное время. Но прежде всего, он был настоящим борцом и отзывчивым человеком», — подчеркнул он.
«Много хороших и добрых воспоминаний связано с ним. Не верится, что его больше с нами нет. Светлая память», — добавил Неверов, выразив соболезнования родным и близким Ковалева.