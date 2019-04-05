Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Российский вертолет «притворился» самолетом (видео)
В Китае сделали автобус, который вмещает 250 человек (видео)
8 продуктов, которые спасут щитовидку
Как изменились звезды «Моей прекрасной няни» за 15 лет
Как выглядит 9-комнатная квартира на острове в Москве
Украина отдалилась от Евросоюза Сейчас об Украине в Европе и пишут мало. Денег уже никаких Киеву не дают
«Никаких шансов»: Зеленскому сделали предупреждение
Известен диагноз исчезнувшего с эфира ведущего НТВ
Шестилетний сын Павла Прилучного стал актером
«Умер. Кончилось кино». 20 бессмертных цитат из фильмов Данелии
Предатели страны? Как легендарные чемпионы бежали из СССР
Футболист завершил карьеру, инсценировав похищение
Возлюбленная Петросяна прогулялась по городу в забавном свитере
Вера Брежнева, Глюкоза и другие звезды на показе Walk of Shame
Земле грозит катастрофа. Пострадают Россия, США и Канада
Вертолет будущего попал на камеру
Семья затравленной за письмо Путину девочки купила дом
Определена цена аренды самого дорогого особняка
Фоторепортажи
15Названо «Европейское дерево года»
10Скончался Алексей Булдаков
22:48 (мск), источник: ТАСС

Умер депутат Госдумы Николай Ковалев

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Экс-директор ФСБ скончался после продолжительной болезни на 70-м году жизни, сообщил собеседник ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

Депутат Госдумы, экс-директор ФСБ Николай Ковалев (избран от Орловской области) скончался на 70-м году жизни. Об этом сообщил в пятницу ТАСС источник в нижней палате парламента.

«Николай Дмитриевич Ковалев скончался после продолжительной болезни. Скорбим вместе с его близкими», — сказал собеседник агентства.

Читайте также
Биография депутата Госдумы, экс-директора ФСБ Николая Ковалева

Информацию о смерти Ковалева подтвердил вице-спикер Госдумы, глава фракции «Единая Россия» Сергей Неверов. «Умер Николай Дмитриевич Ковалев», — написал он на своей странице в Facebook.

Политик напомнил, что впервые Ковалев избрался в Думу в 1999 году. «Генерал армии, был директором ФСБ в сложное время. Но прежде всего, он был настоящим борцом и отзывчивым человеком», — подчеркнул он.

«Много хороших и добрых воспоминаний связано с ним. Не верится, что его больше с нами нет. Светлая память», — добавил Неверов, выразив соболезнования родным и близким Ковалева.

 Он может уничтожать цели в режиме реального времени без расчета
Его "тянули за язык, чтобы он назвал Россию "военным противником" США
Путин одобрил введение новых налогов
Пенсионный фонд Норвегии решил избавиться от госдолга России
Космическая станция «Хаябуса-2» сбросила бомбу на астероид Рюгу
Российская семья случайно выкинула на помойку миллионы рублей
Диетологи определили самый вредный суп в России
Владимир Путин оказался на обложке журнала Time
Спорт
ЦСКА одержал третью победу над СКА в серии полуфинала плей-офф На матче присутствовали премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, а также вице-премьер РФ Ольга Голодец и министр спорта Павел Колобков
Hi-Tech
Цифровые клоны: зачем российские операторы собирают досье на абонентов Они знают о нас все.
Авто
«Паутина» — новый способ «наказать» за неправильную парковку В Барнауле орудует «человек-паук», который оборачивает стрейч-плёнкой автомобили, которые припаркованы не по Правилам
Кино
Шестилетний сын Павла Прилучного стал актером Тимофей дебютировал в развлекательном шоу «Главная роль»
Недвижимость
Назван размер дохода для комфортной выплаты ипотеки
В России могут массово обанкротиться застройщики
Как выглядит квартира за полмиллиарда на Крестовском острове
В России нашли пенсионерку-миллиардера
Дети
«Наш ребенок вряд ли выживет»: жена Болдуина сообщила, что беременна в пятый раз 35-летняя Хилария призналась, что, по словам врачей, у нее может случиться выкидыш
Леди
Переодень звезду: новый стиль для 50-летней Эвелины Бледанс У Эвелины Бледанс сегодня юбилей — нет, ей не 35 и не 40, как ты могла подумать, а 50!
Все о ремонте
10 предметов интерьера, которые изменили мир дизайна
5 простых способов сэкономить тепло и электричество
8 особенностей ремонта кухни в панельном доме
Хочешь поспать в винной бочке? В Португалии есть отель, где это можно сделать
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь