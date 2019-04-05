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22:44 (мск), источник: ТАСС

Биография депутата Госдумы, экс-директора ФСБ Николая Ковалева

О его смерти стало известно 5 апреля.

5 апреля стало известно о смерти депутата Госдумы, экс-директора ФСБ Николая Ковалева.

Ковалева родился 6 августа 1949 года в Москве в семье рабочих.

В 1972 году окончил Московский институт электронного машиностроения по специальности «инженер-механик» (ныне — Московский институт электроники и математики Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»). Окончил Академию ФСБ России по специальности «юрист».

Действительный член Российской академии естественных наук. После окончания средней школы работал монтером-радистом в «Мосэнерго».

В 1972—1974 годах — инженер-конструктор в Конструкторском бюро полупроводникового машиностроения. Был рекомендован на службу в органы госбезопасности СССР.

С 1974 года — в органах госбезопасности. Начинал с должности младшего оперуполномоченного в Первомайском районном отделе КГБ Москвы. Дважды принимал участие в боевых действиях в составе ограниченного контингента Вооруженных сил СССР в Афганистане. Работал в Управлении Федеральной службы контрразведки (УФСК) по Москве и Московской области, с 1990 года — заместитель начальника УФСК по Москве и Московской области.

В октябре 1994 года был назначен заместителем директора Федеральной службы контрразведки Российской Федерации Сергея Степашина (с 3 апреля 1995 года — Федеральная служба безопасности РФ). Курировал направления экономической безопасности и следствия.

С 20 июня 1996 года исполнял обязанности директора Федеральной службы безопасности РФ. С 9 июля 1996 года по 25 июля 1998 года — директор ФСБ России. Сменил на этом посту Михаила Барсукова.

В июле 1998 году вышел в отставку.

В 1998—1999 годах работал заместителем генерального директора ОАО «Концерн «Научный центр» в Зеленограде (ныне — ОАО «Ситроникс», Sitronics).

В 1999—2003 годах — депутат Государственной думы РФ III созыва. Был избран 19 декабря 1999 года по одномандатному Шереметьевскому избирательному округу № 205, Москва. Набрал 34% голосов, второе место занял Святослав Федоров от Блока генерала Андрея Николаева и академика Святослава Федорова (15,99%). В Думе был членом фракции «Отечество — Вся Россия». Занимал пост заместителя председателя комитета по безопасности, возглавлял комиссию по борьбе с коррупцией, был членом комиссии по вопросам профилактики безнадзорности, беспризорности и наркомании среди несовершеннолетних и молодежи.

В 2003—2007 годах — депутат Государственной думы РФ IV созыва. 7 декабря 2003 года избран по федеральному списку политической партии «Единая Россия» (седьмой номер региональной группы по Московской области). В Думе входил во фракцию «Единая Россия». Был председателем комитета по делам ветеранов.

В 2007—2011 годах — депутат Госдумы РФ V созыва. Избран 2 декабря 2007 года по федеральному списку «Единой России» (второй номер региональной группы № 61, Орловская область). Вновь возглавил думский комитет по делам ветеранов, вошел во фракцию «Единая Россия».

В 2000—2011 годах был представителем от Государственной думы в Постоянной делегации Федерального собрания РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы.

В 2011—2016 годах — депутат Госдумы РФ VI созыва. Был избран 4 декабря 2011 года от партии «Единая Россия», на выборах возглавлял региональную группу № 59 (Орловская область). С 23 ноября 2012 года был председателем комиссии ГД по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Государственной думы. С марта 2012 года возглавлял делегацию Госдумы в Парламентской ассамблее (ПА) ОБСЕ, с 2013 года был спецпредставителем ПА ОБСЕ по борьбе с терроризмом.

С 18 сентября 2016 года — депутат Госдумы РФ VII созыва от партии «Единая Россия». Был избран по Орловскому одномандатному избирательному округу № 145 (Орловская обл.), набрав 46,52%. Второе место в округе занял кандидат от КПРФ Василий Иконников (20,21%). В Думе Николай Ковалев занял пост заместителя председателя комиссии ГД по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса РФ.

В июле 2017 года назначен заместителем председателя комитета Парламентской ассамблеи ОБСЕ по противодействию терроризму.

До февраля 2016 года входил в состав генерального совета Всероссийской политической партии «Единая Россия».

Генерал армии (1996).

Награжден орденами Красной Звезды, «За военные заслуги», «За заслуги перед Отечеством» IV и III (2006) степеней, Почета (2014), медалями. Награжден почетной грамотой президента РФ (2010), благодарностью правительства РФ (2014).

Автор книг и публикаций о деятельности спецслужб, проблемах обеспечения экономической безопасности, борьбы с терроризмом и коррупцией.

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