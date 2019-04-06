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02:18 (мск), источник: РИА Новости

Из национальной галереи Армении пропали более 600 картин и скульптур

ЕРЕВАН, 6 апр — РИА Новости. Генпрокуратура Армении обнаружила пропажу 626 экспонатов из фондов выставочного центра минкультуры, в 2016 году присоединенного к национальной галерее, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В результате проверок фондов госорганизации “Выставочный центр” выяснилось, что отсутствуют 626 экспонатов — живопись, гобелены, графические работы, скульптуры общей стоимостью 120,25 миллиона драмов (247 тысяч долларов)», — говорится в сообщении на сайте генпрокуратуры.

По данным пресс-службы, среди пропавших ценностей — картина известного армянского художника Мартироса Сарьяна «Зал Армфилармонии», оцениваемая в 123 тысячи долларов.

«Возбуждено уголовное дело по статьям «кража в особо крупных размерах», «хищение предметов или документов, имеющих особую историческую, художественную или культурную ценность» и «служебная халатность», — говорится в сообщении. Максимальная санкция по этим статьям предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Дело передано в следственный комитет.

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