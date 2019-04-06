Из национальной галереи Армении пропали более 600 картин и скульптур

«В результате проверок фондов госорганизации “Выставочный центр” выяснилось, что отсутствуют 626 экспонатов — живопись, гобелены, графические работы, скульптуры общей стоимостью 120,25 миллиона драмов (247 тысяч долларов)», — говорится в сообщении на сайте генпрокуратуры.
По данным пресс-службы, среди пропавших ценностей — картина известного армянского художника Мартироса Сарьяна «Зал Армфилармонии», оцениваемая в 123 тысячи долларов.
«Возбуждено уголовное дело по статьям «кража в особо крупных размерах», «хищение предметов или документов, имеющих особую историческую, художественную или культурную ценность» и «служебная халатность», — говорится в сообщении. Максимальная санкция по этим статьям предусматривает до восьми лет лишения свободы.
Дело передано в следственный комитет.