«Адмирала Кузнецова» поддержали спасатели
Их признали ветеранами сирийской кампании, но льготами не обеспечили.
Их признали ветеранами сирийской кампании, но льготами не обеспечили.
Как стало известно «Ъ», целый экипаж спасательного буксирного судна (СБС) «Алтай» судился с объединенным стратегическим командованием Северного флота, добиваясь признания полноценными ветеранами боевых действий. Моряков, благодаря которым у берегов Сирии мог действовать тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», наградили медалями Минобороны, однако, согласно выданным им удостоверениям, они получили лишь права на путевки в санатории, приобретение садовых участков и установку домашних телефонов.
Иск 49 членов экипажа СБС «Алтай» рассмотрел Североморский районный суд, а жалобу на него — Мурманский областной суд. Моряки требовали, чтобы их признали полноценными участниками боевых действий, приводя в доказательство приказы министра обороны и командира войсковой части № 40658, директиву Генштаба, данные из корабельного журнала и другие документы. Из них следовало, что административные истцы из числа гражданского персонала войсковой части № 40658 были привлечены к выполнению специальных задач на территории Сирийской Арабской Республики (САР). Туда буксир отправился с военнослужащими на борту (которые в судебном разбирательстве не участвовали) в составе группы из других кораблей.
СБС «Алтай», бывший «Карабах», — спасательное буксирное судно проекта 1452. Было заложено в 1985 году, а через два года передано флоту. В 2000 году принимало участие в операции по поиску атомной подводной лодки «Курск», затонувшей после взрывов в Баренцевом море. Водоизмещение судна составляет 3075 т, длина — 92,6 м, ширина — 15,39 м, осадка — 5,85 м, максимальная скорость — около 20 узлов, дальность плавания — 15 тыс. миль, автономность — 60 суток.
В рапорте капитана СБС «Алтай» и выписках из судового журнала было указано, что гражданский экипаж вместе с военными выполнял задачи боевой службы в восточной части Средиземного моря. В частности, буксир обеспечивал боевую устойчивость тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов», удерживал его в боевом порядке других судов и помогал ему осуществлять маневрирование. В том числе благодаря помощи спасателей «Адмирал Кузнецов», указано в иске, успешно использовал против террористов свою главную силу — палубную авиацию.
В Средиземном море впервые в истории российского флота было осуществлено боевое применение палубных истребителей Су-33 и МиГ-29К. При заходе на посадку, по официальным данным, два самолета были потеряны. В феврале 2017 года «Адмирал Кузнецов» вернулся в Североморск и встал на капитальный ремонт, который продлится до 2020 года.
В свою очередь, командировка в Сирию административных истцов продлилась с 8 ноября 2016 года по 6 января 2017 года.
В соответствии с ним они могли претендовать на меры социальной поддержки ветеранов в виде преимущественного обеспечения путевками в
Cуд первой инстанции решил, что медаль «Участнику военной операции в Сирии» не доказывает фактического участия истцов непосредственно в боевых действиях; сам факт нахождения на территории САР также не является основанием для признания участниками боевых действий; доказательств непосредственного участия в боях, получения ранения, увечий, контузий
При этом следует отметить, что в Мурманский областной суд обратились только двое из проигравших, однако их заявление было отклонено еще на стадии предварительных слушаний.
Николай Сергеев