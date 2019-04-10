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10:50 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

«Адмирала Кузнецова» поддержали спасатели

Их признали ветеранами сирийской кампании, но льготами не обеспечили.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как стало известно «Ъ», целый экипаж спасательного буксирного судна (СБС) «Алтай» судился с объединенным стратегическим командованием Северного флота, добиваясь признания полноценными ветеранами боевых действий. Моряков, благодаря которым у берегов Сирии мог действовать тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», наградили медалями Минобороны, однако, согласно выданным им удостоверениям, они получили лишь права на путевки в санатории, приобретение садовых участков и установку домашних телефонов.

Иск 49 членов экипажа СБС «Алтай» рассмотрел Североморский районный суд, а жалобу на него — Мурманский областной суд. Моряки требовали, чтобы их признали полноценными участниками боевых действий, приводя в доказательство приказы министра обороны и командира войсковой части № 40658, директиву Генштаба, данные из корабельного журнала и другие документы. Из них следовало, что административные истцы из числа гражданского персонала войсковой части № 40658 были привлечены к выполнению специальных задач на территории Сирийской Арабской Республики (САР). Туда буксир отправился с военнослужащими на борту (которые в судебном разбирательстве не участвовали) в составе группы из других кораблей.

СБС «Алтай», бывший «Карабах», — спасательное буксирное судно проекта 1452. Было заложено в 1985 году, а через два года передано флоту. В 2000 году принимало участие в операции по поиску атомной подводной лодки «Курск», затонувшей после взрывов в Баренцевом море. Водоизмещение судна составляет 3075 т, длина — 92,6 м, ширина — 15,39 м, осадка — 5,85 м, максимальная скорость — около 20 узлов, дальность плавания — 15 тыс. миль, автономность — 60 суток.

В рапорте капитана СБС «Алтай» и выписках из судового журнала было указано, что гражданский экипаж вместе с военными выполнял задачи боевой службы в восточной части Средиземного моря. В частности, буксир обеспечивал боевую устойчивость тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов», удерживал его в боевом порядке других судов и помогал ему осуществлять маневрирование. В том числе благодаря помощи спасателей «Адмирал Кузнецов», указано в иске, успешно использовал против террористов свою главную силу — палубную авиацию.

В Средиземном море впервые в истории российского флота было осуществлено боевое применение палубных истребителей Су-33 и МиГ-29К. При заходе на посадку, по официальным данным, два самолета были потеряны. В феврале 2017 года «Адмирал Кузнецов» вернулся в Североморск и встал на капитальный ремонт, который продлится до 2020 года.

В свою очередь, командировка в Сирию административных истцов продлилась с 8 ноября 2016 года по 6 января 2017 года.

За 60 дней, проведенных на войне, гражданских моряков наградили ведомственными медалями Минобороны «Участнику военной операции в Сирии», а по возвращении на родину каждый из них получил удостоверение ветерана боевых действий. Однако вместе с полученным статусом морякам достались только льготы, предусмотренные п. 3 ст. 16 закона «О ветеранах».

В соответствии с ним они могли претендовать на меры социальной поддержки ветеранов в виде преимущественного обеспечения путевками в санаторно-курортные организации при наличии медицинских показателей; имеют первоочередное право на приобретение садовых земельных участков или огородов и установку квартирного телефона, а также использование ежегодного отпуска в удобное для них время.

Моряки же рассчитывали стать полноценными ветеранами (п. 1 ст. 16 того же закона), то есть получить льготы по пенсионному обеспечению и налоговому обложению, при оплате жилья и услуг ЖКХ, медицинскому обслуживанию и проч. Представитель административного ответчика выступал против удовлетворения заявленного требования.

Cуд первой инстанции решил, что медаль «Участнику военной операции в Сирии» не доказывает фактического участия истцов непосредственно в боевых действиях; сам факт нахождения на территории САР также не является основанием для признания участниками боевых действий; доказательств непосредственного участия в боях, получения ранения, увечий, контузий и т. п. моряками не представлено.

Право на статус и льготы, отмечено в судебном решении, имеют лишь лица, подтвердившие их личное участие в боевых действиях, а не обеспечение этих действий.

При этом следует отметить, что в Мурманский областной суд обратились только двое из проигравших, однако их заявление было отклонено еще на стадии предварительных слушаний.

Николай Сергеев

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