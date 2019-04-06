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20:07 (мск), источник: Российская газета

Экс-замминистра культуры обвинили в организации преступного сообщества

Следственный комитет объявил о том, что он нашёл новую уголовную статью для бывшего заместителя министра культуры Григория Пирумова.

Источник: РИА "Новости"

На этот раз обвинение гораздо серьёзнее тех, что предъявляли раньше — статья 210 («Организация преступного сообщества») УК РФ. Новая статья продлит срок ареста экс-чиновника еще на шесть месяцев.

По версии следствия, Пирумов и его подельники при заключении контрактов на реставрацию объектов культурного наследия похитили 100 миллионов рублей.

Бюджетные деньги выделялись на восстановление Псковского драмтеатра, Новодевичьего монастыря, монастыря Иоанна Предтечи в Москве и музея космонавтики в Калуге, Изборской крепости, крепости Фридриха Великого в Калининградской области и усадьбы фабриканта Асеева в Тамбовской области.

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Первый свой приговор Пирумов выслушал 9 октября 2017 года. Тогда Дорогомиловский районный суд Москвы осудил его на 1,5 года заключения. Пирумова освободили прямо в зале суда, так как эти 1,5 года он отсидел пока шло следствие в СИЗО. Остальные девять фигурантов также получили небольшие сроки, а кое-кто отделался и условным.

Спустя год Пирумова арестовали второй раз. Теперь его обвинили в хищении 450 миллионов рублей во время реконструкции Эрмитажа.

Во втором деле кроме бывшего чиновника фигурировали коммерсант Никита Колесников и Борис Мазо — бывший директор департамента управления имуществом министерства культуры.

В начале этого года Мосгорсуд удвоил срок наказания Пирумова — три года колонии вместо полутора.

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