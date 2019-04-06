Экс-замминистра культуры обвинили в организации преступного сообщества
Следственный комитет объявил о том, что он нашёл новую уголовную статью для бывшего заместителя министра культуры Григория Пирумова.
Следственный комитет объявил о том, что он нашёл новую уголовную статью для бывшего заместителя министра культуры Григория Пирумова.
На этот раз обвинение гораздо серьёзнее тех, что предъявляли раньше — статья 210 («Организация преступного сообщества») УК РФ. Новая статья продлит срок ареста
Бюджетные деньги выделялись на восстановление Псковского драмтеатра, Новодевичьего монастыря, монастыря Иоанна Предтечи в Москве и музея космонавтики в Калуге, Изборской крепости, крепости Фридриха Великого в Калининградской области и усадьбы фабриканта Асеева в Тамбовской области.
Первый свой приговор Пирумов выслушал 9 октября 2017 года. Тогда Дорогомиловский районный суд Москвы осудил его на 1,5 года заключения. Пирумова освободили прямо в зале суда, так как эти 1,5 года он отсидел пока шло следствие в СИЗО. Остальные девять фигурантов также получили небольшие сроки, а
Спустя год Пирумова арестовали второй раз. Теперь его обвинили в хищении 450 миллионов рублей во время реконструкции Эрмитажа.
Во втором деле кроме бывшего чиновника фигурировали коммерсант Никита Колесников и Борис Мазо — бывший директор департамента управления имуществом министерства культуры.
В начале этого года Мосгорсуд удвоил срок наказания Пирумова — три года колонии вместо полутора.