В Бразилии рухнул мост (видео)
На его восстановление уйдут годы.
На его восстановление уйдут годы.
Часть большого моста через реку Можу в бразильской провинции Пара рухнула в воду.
Мост не выдержал столкновения с кораблем, который врезался в опору. Это уже не первый случай столкновения, рассказали местные власти.
Во время обрушения по мосту ехали два автомобиля. Спасатели заняты поиском жертв. Местные власти оказывают помощь семьям погибших. Точное количество жертв пока не сообщается.
На корабле, ставшем виновником инцидента, не обнаружили ни команды, ни документов. Полиция уже занимается их поиском.
На восстановление моста уйдут годы, считают эксперты.
Авария повлияла на поставки сои и кукурузы в северные морские порты, сообщают местные СМИ. По этому маршруту поставляют от 10 до 20 процентов сои, выращенной в стране.
Анна Лысенко
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