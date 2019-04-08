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06:50 (мск), источник: Lenta.Ru

Сотрудница пенсионного фонда оформила своему отцу пенсию в 150 тысяч рублей

В Воронеже бывшая начальница районного подразделения управления Пенсионного фонда России оформила своему отцу ежемесячную пенсию в размере 150 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.

Источник: Reuters

Уточняется, что женщина на протяжении трех лет подделывала сведения о начислении пенсионных выплат с помощью программно-технического комплекса. Ущерб от ее действий составил более 3,5 миллиона рублей.

В ходе следствия обвиняемая признала свою вину. Она также полностью возместила ущерб.

Обвинительное заключение в рамках уголовного дела направлено в суд.

В ноябре 2018 года сообщалось о россиянине, который похоронил мать за границей и 15 лет получал ее пенсию. О незаконных действиях гражданина стало известно, когда сотрудники Национального центрального бюро Интерпола областного управления МВД получили от зарубежных коллег акт о смерти россиянки в 2001 году.

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