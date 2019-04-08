Таможенные споры: на чем попадаются контрабандисты
Специалисты — о запахе денег, наваре нарушителей и драгоценностях в укромных местах.
Специалисты — о запахе денег, наваре нарушителей и драгоценностях в укромных местах.
В среду, 3 апреля, Псковская таможня передала Министерству культуры две иконы, антикварную книгу, саблю, шпагу и часть бивня слона возрастом около 2 млн лет — улов таможенных постов в 2018 году. 1 апреля таможенники задержали в Московской области рефрижератор с 300 кг гашиша. Чуть раньше в аэропорту Шереметьево не дали провезти почти центнер черной икры, а на почте во Владивостоке задержали партию запрещенных лекарств «Волшебные бобы». Только за три месяца этого года Новосибирская таможня не пропустила посылки с 140 кастетами, дубинками и нунчаками. Везут бриллианты, шубы, поддельные Chanel и Gucci, части мамонта, «морской огурец»… Контрабандистам неймется, снуют
На лестнице кинологического корпуса слышится басистый, низкий лай будто собаки Баскервилей. Но стоит подойти ближе к одной из решеток, как собака пулей вылетает в уличный вольер.
«Думают, ветеринар пришел. Боятся уколов», — говорит начальник кинологического управления Шереметьевской таможни Антон Малиновский.
Зато контрабандистов не боятся. В вольерах Ника, Тина, шоколадный
«В основном люди везут доллары и евро, валюту других зарубежных стран, но это не говорит о том, что рубли не перевозят», — поясняет Антон Малиновский.
Для собак запах денег — поистине богатый аромат. Благоухает сильнее, чем амфетамин или кокаин, и отдает не только типографской краской. Можно заветную пачку обложить лимонами и кофе, присыпать тмином, накрыть копченой неркой, но собачий нос, что слышит в сотни раз сильнее человеческого, сложно обмануть.
Конечно, собака не считает деньги, бывает, забьет тревогу, инспекторы достанут пачку, а там не больше разрешенных без декларации $10 тыс. (в эквиваленте). Но лучше лишний раз проверить.
Запах денег таможенники прививают собакам не своими кровными — непригодные рубли, нашинкованные лапшой и спрессованные в шайбы, получают из Центробанка. С иностранной валютой посложнее.
«В рамках соглашений наша страна обязана вернуть деньги, которые пришли в ветхое состояние или испорчены, в ту страну, валютой которой является данное денежное средство. Евро — в европейские страны, доллары — в Соединенные Штаты, — рассказывает Антон Малиновский. — Есть определенные возможности у наших представительств в таможенных странах, но сейчас международная обстановка такова, что нам не особо идут навстречу. Поэтому используем имитаторы, которые производят институты в
На крыльце корпуса — горка чемоданов, натерпевшихся в учении. Из кабинета голосят волнистые попугайчики, шуршат шиншиллы — живые «закладки» для собак. В ходе обучения ни один зверь не страдает, но вносит ценный вклад.
Мы получаем от Московского зоопарка волосы приматов, яичную скорлупу птиц, перья от попугаев, но это мертвая «закладка». И чтобы собака слышала, например, стук сердца, дыхание, мы держим животных для тренировки.
Объекты СИТЕС (Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. — «Известия») — отдельная история. Сами животные, их части, производные, то есть дериваты, — ценнейший груз, который запрещено перевозить через границу.
«С Дальнего Востока везут струю кабарги (кабарга — парнокопытное животное, струя кабарги — его мускусная железа. — “Известия”), трепанга — “морской огурец”. Этот моллюск активно используют в культуре Китая, Индии для приготовления лекарств для потенции, с ним связаны всякие легенды. Он постепенно исчезает, а браконьерам платят хорошие деньги, — поясняет Антон Малиновский. — Везут рога, копыта сайгака, соколов… В Арабских Эмиратах устраивают очень красивую дорогостоящую охоту с соколами. Это довольно популярный бизнес, и люди ничем не гнушаются: связывают этих птиц, засовывают в тубусы… В Арабских Эмиратах есть и катки, и трамплины, хоккейная команда, фигуристы — посреди пустыни всё есть, и для соколов создают специальные климатические установки, но они все равно в тех условиях долго не живут».
«Самые хорошие птицы, как всегда, где? В России. На Дальнем Востоке они дикие и стоят дороже, — говорит заместитель начальника
Листаем распечатки рентгеновских снимков: стоят скелеты, навьюченные, точно ослы: свертки на поясе, как гирлянды, темнеет пятнышком в желудке кольцо или пакетик с героином (таким пассажиров именуют глотателями)… Начальнику отдела технических средств таможенного контроля Шереметьевской таможни Игорю Маркину даже
Однажды перед взором таможенников предстало кольцо стоимостью €560 тыс.! Эксклюзивная работа прямо из Парижа, подлинный Cartie. Причем, покидая Францию, состоятельная дама вернула с покупки примерно 8−9 млн рублей по системе Tax Free, а вот по прилете в Россию о драгоценности решила промолчать. Неизвестно, чем дама не понравилась французским таможенникам, но российских коллег они предупредили. Кольцо ждали, но нашли не сразу — драгоценность женщина надежно спрятала туда, как говорят специалисты, «куда мужчина не запрячет». Возбудили уголовное дело. Но уж больна дорога была сердцу вещица — дама согласилась заплатить трехкратный размер не уплаченных таможенных платежей. В итоге кошелек барышни похудел на 25 млн рублей.
На первом месте среди излюбленного незаконного товара — деньги, на втором — драгоценности: кольца, серьги, затем часы. И если при вылете просвечивается и багаж, и пассажир, то на прилете — только багаж. Пассажиру — «зеленый коридор», для прохода через рентген нужно разрешение и основание, потому как хоть и минимальное, но облучение, 0,3 микрозиверта.
Помогает чутье инспектора. Вот пример. У девушки в сумке нашли двое часов. И сразу подумали: «Почему только двое таких дорогих? Значит есть еще. Попросили пройти через сканер «Контур» и увидели пояс.
Наркотики могут спрятать и в барабане, и в гипсовой маске. На этот случай кроме собак и цифрового сканера применяют специальный прибор — «Кербер». Он чует и наркотики, и взрывчатку на расстоянии.
«Кербер» использует отдел по борьбе с наркотиками. Когда была опытная эксплуатация, на Казанский вокзал пришел поезд с Таджикистана. Прошли, заметили, что на чемоданных полках валяются разломанные лаваши. Прибор «унюхал», что раньше в них был героин, — говорит Маркин.
На вооружении таможенников имеется прибор по выявлению драгоценных камней —
В книге Александра Арсентьева «Личный досмотр разрешаю [настольная книга таможенника и… контрабандиста]» есть история о Владимире Высоцком. Он летел в Париж и
Попадались ли современные артисты на незадекларированных товарах, Алексей Павлов не выдает: «Если что, журналисты узнают». Зато артисты «из народа» частенько устраивают выступления.
«И как играют! — говорит Алексей Павлов. — Дама рассказывала, что она беременная, просила вызвать начальника таможни, всех вспомнила, уже и до президента дошла… Мы уже и сами начинаем верить, что ничего у нее нет, хотя знаем, получили информацию, что есть… Но она с такой искренность рассказывает, что ну не может незаконно ничего перевозить, мать
Иногда со стороны кажется, что пассажиры будто играют с инспектором в наперстки.
«Есть такие люди, у которых ловко всё получается. Девушки, например. Она вроде стоит: “А что? В сумке ничего нет”. Смотрим на просвет — в сумочке уже ничего нет. Давайте, теперь вы проходите. Она
Таможенников послушать, так и нет смысла проносить контрабанду в аэропорт: багаж просветят, с поясом неверности стране вычислят. Нет для охранителей границы ни чинов, ни имен — в марте на подступах к аэропорту остановили сотрудника американского посольства с миной: со взрывателем, но без начинки. И что, все попытки бесполезны, прятать перестанут?
«Прячут, еще как прячут и будут прятать. “Мертвые души” помните? Главный герой работал на таможне и находил контрабанду даже в ухе у лошади, — говорит Алексей Павлов. — Проще вот так намотать на пояс и пробежать быстренько 5 м таможни. С этого есть выгода, — и раскладывает по полочкам весь навар. — Понимаете, за границей реализатор покупает товар со скидкой. Как говорит: “Я не буду тебе платить карточкой, я тебе заплачу наличкой”. Ритейл, для того чтобы получить наличные деньги, соглашается и делает скидку 10−15%. Реализатор получил скидку плюс Tax Free. У него уже набегает 30% от стоимости производителя. А у нас, когда организация официально везет? Еще плюс 30% сверху заплатит. А у нелегального перевозчика — минус 30. Если часы стоят $100 тыс., то $30 тыс. уже в кармане. Он же не продаст за $100 тыс., он продаст за $110 тыс., но это всё равно будет меньше, чем в официальном магазине, а покупатель также получает гарантийную карточку. С одних часов набежит 30, 40, 50 тыс. долларов. Стоит рисковать? Конечно! Экономическое преступление, сядет, а может, и нет. А так — пробежал, и не факт, что поймают». Но это до поры до времени.