Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
За шашлыки на даче будут штрафовать на 5 тысяч
Названа дата, до которой продержатся текущие цены на топливо
Россиянка оставила ребенка с малознакомым человеком ради гостей
Охлобыстин и Пореченков ответили на оскорбление Зеленского
Как выглядит 9-комнатная квартира на острове в Москве
Только без рукКто и зачем оторвал руки статуе Венеры Милосской?
Родившая в 11 лет Валя Исаева стала мамой в третий раз
На 61 году жизни скончался актёр Васильев
Как изменились звезды «Моей прекрасной няни» за 15 лет
«Умер. Кончилось кино». 20 бессмертных цитат из фильмов Данелии
Предатели страны? Как легендарные чемпионы бежали из СССР
Футболист завершил карьеру, инсценировав похищение
«Она мой наркотик»: Цекало рассказал о любви к молодой жене
Звезда «Универа» развелся с женой
На дне океана нашли доисторическое «супершоссе»
Российский вертолет «притворился» самолетом
Семья затравленной за письмо Путину девочки купила дом
Определена цена аренды самого дорогого особняка
Фоторепортажи
10Скончался Алексей Булдаков
16Умер режиссер Георгий Данелия
13:19 (мск), источник: Известия

Таможенные споры: на чем попадаются контрабандисты

Специалисты — о запахе денег, наваре нарушителей и драгоценностях в укромных местах.

Источник: РИА "Новости"

В среду, 3 апреля, Псковская таможня передала Министерству культуры две иконы, антикварную книгу, саблю, шпагу и часть бивня слона возрастом около 2 млн лет — улов таможенных постов в 2018 году. 1 апреля таможенники задержали в Московской области рефрижератор с 300 кг гашиша. Чуть раньше в аэропорту Шереметьево не дали провезти почти центнер черной икры, а на почте во Владивостоке задержали партию запрещенных лекарств «Волшебные бобы». Только за три месяца этого года Новосибирская таможня не пропустила посылки с 140 кастетами, дубинками и нунчаками. Везут бриллианты, шубы, поддельные Chanel и Gucci, части мамонта, «морской огурец»… Контрабандистам неймется, снуют туда-сюда, штурмуя границу в надежде заработать миллионы. О «нюхачах» живых и механических, «глотателях» и нарушителях-артистах — читайте в репортаже «Известий» из Шереметьевской таможни.

Деньги пахнут

На лестнице кинологического корпуса слышится басистый, низкий лай будто собаки Баскервилей. Но стоит подойти ближе к одной из решеток, как собака пулей вылетает в уличный вольер.

Новость
Пожизненное — за леденцы? Чем грозит ввоз в Россию сувениров с наркотиками

«Думают, ветеринар пришел. Боятся уколов», — говорит начальник кинологического управления Шереметьевской таможни Антон Малиновский.

Зато контрабандистов не боятся. В вольерах Ника, Тина, шоколадный лабрадор-ретривер Фортуна Шахрияра Оливер Стоун… Всего 17 питомцев — кто-то сейчас на службе, у кого-то выходной. Для них работа — как игра. Не зря таких шустрых и берут — что портят мебель в доме, дерут обои, — потому как скучно, некуда приложить талант. Знают, как пахнут наркотики, взрывчатка, редкий попугай и чуют пачки незадекларированных банкнот. Пес Оливер Стоун как раз по части валюты.

«В основном люди везут доллары и евро, валюту других зарубежных стран, но это не говорит о том, что рубли не перевозят», — поясняет Антон Малиновский.

Источник: РИА "Новости"

Для собак запах денег — поистине богатый аромат. Благоухает сильнее, чем амфетамин или кокаин, и отдает не только типографской краской. Можно заветную пачку обложить лимонами и кофе, присыпать тмином, накрыть копченой неркой, но собачий нос, что слышит в сотни раз сильнее человеческого, сложно обмануть.

Новость
Кокаиновый рейс: почему моряки из Мурманска оказались в тюрьме на Кабо-Верде

Конечно, собака не считает деньги, бывает, забьет тревогу, инспекторы достанут пачку, а там не больше разрешенных без декларации $10 тыс. (в эквиваленте). Но лучше лишний раз проверить.

Запах денег таможенники прививают собакам не своими кровными — непригодные рубли, нашинкованные лапшой и спрессованные в шайбы, получают из Центробанка. С иностранной валютой посложнее.

«В рамках соглашений наша страна обязана вернуть деньги, которые пришли в ветхое состояние или испорчены, в ту страну, валютой которой является данное денежное средство. Евро — в европейские страны, доллары — в Соединенные Штаты, — рассказывает Антон Малиновский. — Есть определенные возможности у наших представительств в таможенных странах, но сейчас международная обстановка такова, что нам не особо идут навстречу. Поэтому используем имитаторы, которые производят институты в Санкт-Петербурге и Москве».

Королевская охота

На крыльце корпуса — горка чемоданов, натерпевшихся в учении. Из кабинета голосят волнистые попугайчики, шуршат шиншиллы — живые «закладки» для собак. В ходе обучения ни один зверь не страдает, но вносит ценный вклад.

Мы получаем от Московского зоопарка волосы приматов, яичную скорлупу птиц, перья от попугаев, но это мертвая «закладка». И чтобы собака слышала, например, стук сердца, дыхание, мы держим животных для тренировки.
Антон Малиновский

Объекты СИТЕС (Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. — «Известия») — отдельная история. Сами животные, их части, производные, то есть дериваты, — ценнейший груз, который запрещено перевозить через границу.

Источник: РИА "Новости"
Новость
Названо самое популярное животное для контрабанды (видео)

«С Дальнего Востока везут струю кабарги (кабарга — парнокопытное животное, струя кабарги — его мускусная железа. — “Известия”), трепанга — “морской огурец”. Этот моллюск активно используют в культуре Китая, Индии для приготовления лекарств для потенции, с ним связаны всякие легенды. Он постепенно исчезает, а браконьерам платят хорошие деньги, — поясняет Антон Малиновский. — Везут рога, копыта сайгака, соколов… В Арабских Эмиратах устраивают очень красивую дорогостоящую охоту с соколами. Это довольно популярный бизнес, и люди ничем не гнушаются: связывают этих птиц, засовывают в тубусы… В Арабских Эмиратах есть и катки, и трамплины, хоккейная команда, фигуристы — посреди пустыни всё есть, и для соколов создают специальные климатические установки, но они все равно в тех условиях долго не живут».

«Самые хорошие птицы, как всегда, где? В России. На Дальнем Востоке они дикие и стоят дороже, — говорит заместитель начальника оперативно-разыскного отдела Шереметьевской таможни Алексей Павлов. Впрочем, поясняет специалист, через воздушную гавань тех же кречетов и ястребов везут всё реже — они заметны на просвете в багаже. — Птиц упаковывают в сумки по четыре штуки, надевают на них специальные шапочки, потому что птица, как лошадь: ей нельзя видеть, это стресс, она начинает бояться, и может произойти разрыв сердца. Птиц обкалывают уколами, и они засыпают. Случаи задержания в аэропорту есть, но нарушители перешли в основном на наземный транспорт».

Веселые картинки

Листаем распечатки рентгеновских снимков: стоят скелеты, навьюченные, точно ослы: свертки на поясе, как гирлянды, темнеет пятнышком в желудке кольцо или пакетик с героином (таким пассажиров именуют глотателями)… Начальнику отдела технических средств таможенного контроля Шереметьевской таможни Игорю Маркину даже как-то неудобно объяснять, куда женщина припрятала 104 серьги, завернутых в фольгу, — «в укромное местечко ниже пупка».

Новость
«Королеву слоновой кости» осудили на 15 лет за контрабанду

Однажды перед взором таможенников предстало кольцо стоимостью €560 тыс.! Эксклюзивная работа прямо из Парижа, подлинный Cartie. Причем, покидая Францию, состоятельная дама вернула с покупки примерно 8−9 млн рублей по системе Tax Free, а вот по прилете в Россию о драгоценности решила промолчать. Неизвестно, чем дама не понравилась французским таможенникам, но российских коллег они предупредили. Кольцо ждали, но нашли не сразу — драгоценность женщина надежно спрятала туда, как говорят специалисты, «куда мужчина не запрячет». Возбудили уголовное дело. Но уж больна дорога была сердцу вещица — дама согласилась заплатить трехкратный размер не уплаченных таможенных платежей. В итоге кошелек барышни похудел на 25 млн рублей.

На первом месте среди излюбленного незаконного товара — деньги, на втором — драгоценности: кольца, серьги, затем часы. И если при вылете просвечивается и багаж, и пассажир, то на прилете — только багаж. Пассажиру — «зеленый коридор», для прохода через рентген нужно разрешение и основание, потому как хоть и минимальное, но облучение, 0,3 микрозиверта.

Помогает чутье инспектора. Вот пример. У девушки в сумке нашли двое часов. И сразу подумали: «Почему только двое таких дорогих? Значит есть еще. Попросили пройти через сканер «Контур» и увидели пояс.
Игорь Маркин

Наркотики могут спрятать и в барабане, и в гипсовой маске. На этот случай кроме собак и цифрового сканера применяют специальный прибор — «Кербер». Он чует и наркотики, и взрывчатку на расстоянии.

Источник: РИА "Новости"

«Кербер» использует отдел по борьбе с наркотиками. Когда была опытная эксплуатация, на Казанский вокзал пришел поезд с Таджикистана. Прошли, заметили, что на чемоданных полках валяются разломанные лаваши. Прибор «унюхал», что раньше в них был героин, — говорит Маркин.

На вооружении таможенников имеется прибор по выявлению драгоценных камней — раз-два в неделю под видом бижутерии завозят изумруды, сапфиры, бриллианты. Есть прибор и по драгоценным металлам — бывает, перекрашивают бронзу, золото или серебро. Аппарат «Химэксперт» — профи по жидкостям. Едет в чемодане коньяк, а на дне — цветной осадок. Синим, по словам Игоря Маркина, светится металл, желтым или оранжевым — органика. Подозрительный образец ставят в специальную колбу, и прибор-эксперт выдает, сколько в этом коктейле водки, спирта, есть ли наркотики.

Артисты погорелого театра

В книге Александра Арсентьева «Личный досмотр разрешаю [настольная книга таможенника и… контрабандиста]» есть история о Владимире Высоцком. Он летел в Париж и как-то излишне суетился и был «назойливо предупредителен». Таможенники насторожились и нашли у артиста кольцо с бриллиантом — вез Марине Влади в подарок. Может быть, и простили бы такому человеку промашку, но звонили из горкома — у кого-то из окружения Высоцкого был зуб на артиста. Кольцо конфисковали. «Обидели Семеныча, ой, как обидели», — пишет Арсентьев. А у Высоцкого, между прочим, и песня о таможне была.

Попадались ли современные артисты на незадекларированных товарах, Алексей Павлов не выдает: «Если что, журналисты узнают». Зато артисты «из народа» частенько устраивают выступления.

Источник: РИА "Новости"

«И как играют! — говорит Алексей Павлов. — Дама рассказывала, что она беременная, просила вызвать начальника таможни, всех вспомнила, уже и до президента дошла… Мы уже и сами начинаем верить, что ничего у нее нет, хотя знаем, получили информацию, что есть… Но она с такой искренность рассказывает, что ну не может незаконно ничего перевозить, мать двоих-троих детей… Три часа уговоров-разговоров, и потом: “Ну ладно, уломали!” А у нее пояс с ювелирными изделиями и часами на 30−40 млн. Если бы мы не настаивали, могла бы спокойно пройти…».

Новость
Небесные феи: какие тайны хранят бортпроводницы

Иногда со стороны кажется, что пассажиры будто играют с инспектором в наперстки.

«Есть такие люди, у которых ловко всё получается. Девушки, например. Она вроде стоит: “А что? В сумке ничего нет”. Смотрим на просвет — в сумочке уже ничего нет. Давайте, теперь вы проходите. Она какие-то движения делает, вроде общая суета: инспекторы, сотрудники аэропорта… Раз, и в карманах тоже ничего нет. Смотришь на всё это издалека, потом уже просто подходишь и просишь: “Ладно, всё замечательно, а теперь отсюда и отсюда достаньте”. Люди — артисты. Воздействуют психологически, ужимками, прибалтывают: “Ой, а у меня то болит, а вот это, а дайте водички попить”. Хорошие психологи, как правило, разбираются в людях, потому что понимают — обмануть выгодно».

Часовых дел мастера

Таможенников послушать, так и нет смысла проносить контрабанду в аэропорт: багаж просветят, с поясом неверности стране вычислят. Нет для охранителей границы ни чинов, ни имен — в марте на подступах к аэропорту остановили сотрудника американского посольства с миной: со взрывателем, но без начинки. И что, все попытки бесполезны, прятать перестанут?

Источник: РИА "Новости"

«Прячут, еще как прячут и будут прятать. “Мертвые души” помните? Главный герой работал на таможне и находил контрабанду даже в ухе у лошади, — говорит Алексей Павлов. — Проще вот так намотать на пояс и пробежать быстренько 5 м таможни. С этого есть выгода, — и раскладывает по полочкам весь навар. — Понимаете, за границей реализатор покупает товар со скидкой. Как говорит: “Я не буду тебе платить карточкой, я тебе заплачу наличкой”. Ритейл, для того чтобы получить наличные деньги, соглашается и делает скидку 10−15%. Реализатор получил скидку плюс Tax Free. У него уже набегает 30% от стоимости производителя. А у нас, когда организация официально везет? Еще плюс 30% сверху заплатит. А у нелегального перевозчика — минус 30. Если часы стоят $100 тыс., то $30 тыс. уже в кармане. Он же не продаст за $100 тыс., он продаст за $110 тыс., но это всё равно будет меньше, чем в официальном магазине, а покупатель также получает гарантийную карточку. С одних часов набежит 30, 40, 50 тыс. долларов. Стоит рисковать? Конечно! Экономическое преступление, сядет, а может, и нет. А так — пробежал, и не факт, что поймают». Но это до поры до времени.

 Устрашение строптивого: Вашингтон давит на Анкару за связи с Москвой
Высокие ставки: станет ли Россия лидером мировой космонавтики
В Кремле назвали условия для переговоров с Украиной
В Сбербанке произошел сбой в работе банкоматов и онлайн-банка
Одесский губернатор отказался уволиться вопреки указу Порошенко
Синоптики рассказали, какой будет погода летом 2019 года
Кремлевский повар рассказал о любимых супах Путина и Медведева
Российских школьников решили разгрузить
В ЮАР слон убил браконьера, который охотился на носорога
Спорт
СМИ: Клуб НХЛ подпишет контракты с двумя россиянами Вратарь петербургского СКА Игорь Шестеркин и форвард челябинского «Трактора» Виталий Кравцов в следующем сезоне могут стать игроками «Нью-Йорк Рейнджерс»
Hi-Tech
До первого iPhone. Сколько сейчас стоят старые мобильники и где их достать Какими были смартфоны до 2007 года.
Авто
«Cамая дешёвая иномарка» выходит из «экспортной комы» Марка Ravon возобновила экспортную программу: поставки машин из Узбекистана уже ведутся казахстанским и белорусским дилерам
Кино
Дочь Киркорова, Кожевникова с сыном и другие на премьере Звезды поддержали выход в прокат семейного фэнтези «Домовой» о неожиданном знакомстве, которое ждет обычную московскую семью
Недвижимость
Почему мы не любим убираться дома. И как с этим справиться
15 фото до и после уборки на улице
Самый высокий небоскреб в Западной Европе построят в датском городке
У Деда Мороза будет новый дом
Дети
51-летняя Яна Поплавская не хочет рожать от молодого возлюбленного От предыдущих отношений у актрисы есть два взрослых сына
Леди
Виторган-старший раскрыл свое отношение к Ксении Собчак Известный актер поделился своим мнением насчет экс-невестки.
Все о ремонте
10 предметов интерьера, которые изменили мир дизайна
5 простых способов сэкономить тепло и электричество
Как из чердака сделать полноценную комнату
Какие инструменты нужны для черновых работ и сколько они стоят
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь