СМИ: ФБР ведет расследование в отношении Игоря Коломойского
ФБР начало расследование в отношении украинского бизнесмена Игоря Коломойского, которого заподозрили в финансовых преступлениях на территории США, сообщает The Daily Beast со ссылкой на источники. По их словам, предпринимателя подозревают, в частности, в отмывании денег.
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