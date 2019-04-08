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11:41 (мск), источник: Коммерсантъ

СМИ: ФБР ведет расследование в отношении Игоря Коломойского

ФБР начало расследование в отношении украинского бизнесмена Игоря Коломойского, которого заподозрили в финансовых преступлениях на территории США, сообщает The Daily Beast со ссылкой на источники. По их словам, предпринимателя подозревают, в частности, в отмывании денег.

Источник: РИА "Новости"

Как утверждают собеседники интернет-издания, расследование носит «широкомасштабный характер» и ведется уже довольно давно. По данным Kyiv Post, ФБР сотрудничает с прокуратурой северного округа штата Огайо, где у Коломойского есть инвестиции.

Пока Коломойскому не было предъявлено никаких обвинений, заявил изданию его адвокат Майк Салливан. «Господин Коломойский категорически отрицает свою причастность к отмыванию каких-либо средств в Соединенных Штатах, и точка», — сказал он.

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Игорь Коломойский долгое время был одним из наиболее влиятельных бизнесменов на Украине. Ему принадлежали крупнейший в стране Приватбанк, а также активы в металлургии и нефтеперерабатывающей промышленности. В 2008 году Forbes оценивал его состояние более чем в $4,5 млрд. В 2014 году Коломойский стал губернатором Днепропетровской области. Однако уже через год президент Петр Порошенко уволил его. После этого предприниматель лишился основных активов, уехал с Украины, а его состояние снизилось до $1 млрд.

Игоря Коломойского считают спонсором кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского. Действующий украинский президент Петр Порошенко называл господина Зеленского «марионеткой Коломойского». Шоумен свою связь с бизнесменом отрицает, он говорил, что у него нет никаких обязательств ни перед олигархом Коломойским, ни перед кем-либо еще.

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