В Литве по подозрению в получении взятки задержали экс-посла в России

«Согласно данным досудебного расследования, Шидлаускас и сотрудник филиала иностранного акционерного общества в Литве подозреваются в получении взятки от гражданина России, управляющего контрольным пакетом акций одного российского банка», — говорится сообщении.
По версии следствия, Шидлаускас пообещал россиянину «повлиять на выдачу визы» для зоны Шенгенского договора, пользуясь связями с прежней работы в дипломатической службе.
По данным Sputnik Литва, Служба специальных расследований задержала Шидлаускаса и еще двух человек, подозреваемых в торговле влиянием.
Шидлаускас был послом Литвы в Канаде с 1999 по 2002 год и послом в России с 2002 по 2008 год. С 2008 по 2009 год был послом МИД Литвы по особым поручениям. С 2009 года возглавляет Литовскую ассоциацию палат торговли, промышленности и ремесел.