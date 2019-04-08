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15:29 (мск), источник: РИА Новости

В Литве по подозрению в получении взятки задержали экс-посла в России

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Служба специальных расследований Литвы задержала бывшего посла этой страны в России Римантаса Шидлаускаса по подозрению в получении взятки, передает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Согласно данным досудебного расследования, Шидлаускас и сотрудник филиала иностранного акционерного общества в Литве подозреваются в получении взятки от гражданина России, управляющего контрольным пакетом акций одного российского банка», — говорится сообщении.

По версии следствия, Шидлаускас пообещал россиянину «повлиять на выдачу визы» для зоны Шенгенского договора, пользуясь связями с прежней работы в дипломатической службе.

По данным Sputnik Литва, Служба специальных расследований задержала Шидлаускаса и еще двух человек, подозреваемых в торговле влиянием.

Шидлаускас был послом Литвы в Канаде с 1999 по 2002 год и послом в России с 2002 по 2008 год. С 2008 по 2009 год был послом МИД Литвы по особым поручениям. С 2009 года возглавляет Литовскую ассоциацию палат торговли, промышленности и ремесел.

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