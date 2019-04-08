Прокуратура проверила случаи отмены концертов Хаски, IC3PEAK и других музыкантов. Вину возложили на организаторов

Генпрокуратура проверила случаи отмены концертов по всей России, пишет ТАСС. В результате проверки сотрудники региональных прокуратур не нашли доказательств давления правоохранительных органов и местных властей на организаторов несостоявшихся выступлений — по словам проверяющих, решение не проводить их приняли сами организаторы.
Напомним, в конце прошлого года в российских регионах отменили сразу несколько концертов ряда молодых музыкантов, что больше остальных коснулось рэпера Хаски, групп IC3PEAK и «Френдзона», а также музыканта Элджея. Музыкантам либо отказывали заранее согласованные площадки, либо их выступления прерывали правоохранительные органы, ссылаясь на низкий возрастной ценз при продаже билетов и закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Соответственно, музыкантов обвиняли в нарушении этого закона, которому, по мнению правоохранительных органов, противоречат тексты их песен.
Однако меры были приняты и в отношении концертов с возрастным цензом «16+» — в этих случаях прокуратура в Краснодаре, например, напомнила «о недопустимости нарушения требований законодательства, направленного на защиту детей от распространения противоправной информации».
Речь идет о несостоявшихся краснодарских концертах Хаски в ноябре 2018-го: в краевой прокуратуре заявили, что «меры реагирования, направленные на запрет концертной деятельности исполнителя, сотрудниками правоохранительных органов и органов местного самоуправления не принимались». При этом публику просто не пустили в клуб Arena Hall. Тогда рэпер вышел на улицу и выступил на крыше чужого автомобиля, за что был арестован на 12 суток за порчу имущества (адвокаты добились отмены этого решения).
По данным краевой прокуратуры, к ним с жалобой обратилась глава краснодарского отделения общественной организации «Общее дело» Елена Удовенко. Она заявила «о возможной пропаганде противоправного поведения» среди несовершеннолетних.
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Сами организаторы тоже отрицают давление на них со стороны правоохранительных органов. Так, по словам собственника площадки «Фабрика Алафузова» в Казани, выступление группы IC3PEAK не состоялось из-за расторжения договора аренды по его инициативе, давление со стороны правоохранительных органов он отрицает. Концерт перенесли в клуб «Нора», который прервали, как только музыканты исполнили третий трек, из-за сообщения о минировании помещения.
Якутский концерт Элджея, по результатам расследования прокуратуры, был отменен организатором из-за «давления со стороны республиканской общественности, инициировавшей масштабную акцию против выступления рэпера». Кроме того, билеты продавались с пометкой «12+», хотя экспертиза подтвердила наличие «нецензурных слов, описаний действий, оправдывающих противоправное поведение».
Что касается прокуратуры по Нижегородской области, где отменили рекордное количество концертов, — она давления со стороны властных структур также не обнаружила и утверждает, что все мероприятия не состоялись по не зависящим от организаторов и правоохранительных органов обстоятельствам: «Монеточка — по причине болезни певицы, Элджей и Matrang — по причине низких показателей продажи билетов, Jah Khalib — в связи с трагическими событиями в Керчи, “Френдзона” — в связи с отменой тура артистов по всей стране».