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16:55 (мск), источник: РИА Новости

Ишаев возместил предполагаемый ущерб от аферы в 5,7 миллионов рублей

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Бывший полпред президента на Дальнем Востоке, экс-губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев возместил вменяемый ему ущерб от мошенничества на 5,7 миллиона рублей, сообщил в понедельник журналистам его адвокат Павел Зайцев.

Источник: РИА "Новости"

«Предполагаемый ущерб погашен платежным поручением», — сказал защитник, отметив, что деньги направлены на счет «Роснефти». На одном из прошлых заседаний сам Ишаев назвал вменяемую ему сумму «абсурдной».

По данным следствия, в 2014—2017 годах Ишаев, занимая должность вице-президента «Роснефти», «обеспечил заключение» с принадлежащей ему фирмой договоров аренды помещения площадью свыше 280 квадратных метров для нужд представительства «Роснефти» в Хабаровском крае по завышенной стоимости.

По решению суда, Ишаев находится под домашним арестом.

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