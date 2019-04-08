Ишаев возместил предполагаемый ущерб от аферы в 5,7 миллионов рублей
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Бывший полпред президента на Дальнем Востоке,
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Бывший полпред президента на Дальнем Востоке,
«Предполагаемый ущерб погашен платежным поручением», — сказал защитник, отметив, что деньги направлены на счет «Роснефти». На одном из прошлых заседаний сам Ишаев назвал вменяемую ему сумму «абсурдной».
По данным следствия, в 2014—2017 годах Ишаев, занимая должность
По решению суда, Ишаев находится под домашним арестом.