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07:35 (мск), источник: Интерфакс

Житель Хакасии спалил соседский дом, пытаясь сжечь траву на участке

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU — Спасатели ликвидировали пожар в частном жилом доме в поселке Усть-Абакан, возгорание которого произошло из-за попытки соседа спалить траву на участке, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по республике Хакасия во вторник.

«Человек решил сжечь мусор, несмотря на запрет. Сильный ветер понес огонь по траве к соседскому дому, как итог — дом сгорел полностью. Теперь погорельцам собирают помощь в соцсетях», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что к приезду спасателей площадь возгорания составляла 121 кв. м., тушение пожара осложнялось сильными порывами ветра. На борьбу с огнем приезжали пожарные из городов Абакан и Черногорск, всего были привлечены 16 спасателей и пять единиц техники. Справиться с огнем смогли спустя 28 минут с момента получения сигнала.

Все материалы по пожару будут переданы следователям для дальнейшего разбирательства.

По данным ведомства, на территории Хакасии действует особый противопожарный режим, за нарушение которого виновникам грозит штраф до 1500 рублей для граждан, до 15 тысяч рублей должностным лицам и до 200 тысяч рублей юридическим.

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