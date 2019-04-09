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12:16 (мск), источник: Esquire

Актриса из «Тайн Смолвиля» признала вину в деле о вербовке женщин в секс-культ

Ей грозит до 20 лет тюрьмы.

Источник: AP 2019

Актриса Эллисон Мак, известная по сериалу «Тайны Смолвиля», признала себя виновной по делу о вербовке женщин в секс-культ NXIVM под видом женских курсов личностного роста. Об этом сообщает The New York Times.

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Она признала, что занималась шантажом и пользовалась «трудом и услугами» двух завербованных женщин. Она не уточняла в суде, принуждала ли она их к сексу с основателем NXIVM Китом Раньером. Ранее она отвергала все обвинения. Теперь Мак грозит до 20 лет тюрьмы. Приговор будет вынесен в сентябре этого года.

В суде Мак много плакала и рассказывала, что вступила в NXIVM, «чтобы найти цель»: по ее словам, она была недовольна своей актерской карьерой, несмотря на успешный сериал «Тайны Смолвиля». Тогда же она обнаружила эту секту, которая позиционировала себя как организация самопомощи и предлагала семинары и занятия, обещавшие бóльшую самореализацию. «Я была потеряна», — заявила Мак в суде.

Секс-культ NXIVM был основан 1990 году Китом Раньером. Организация была устроена по типу пирамиды, и в ней была специальная структура — тайная группа, которая занимались вербовкой, сексуальной эксплуатацией и торговлей женщинами.
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Чтобы вступить в нее, женщины должны были предоставить компрометирующую информацию о себе (ее позже использовали для шантажа и манипуляций). Потом на жертв ставили клеймо с инициалами Раньера в области гениталий, называли «рабынями» и заставляли вступать с основателем NXIVM в сексуальную связь и прислуживать его помощникам — «мастерам».

Раньера арестовали в марте 2018 года в Мексике, после чего его экстрадировали в США. Одно из судебных заседаний по его делу запланировано на конец апреля.

Всего в деле о секс-культе шесть фигурантов, среди них — Клэр Бронфман, наследница канадской компании Seagram, которая в 1990-е годы бала одним из крупнейших производителей алкоголя.

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