Актриса из «Тайн Смолвиля» признала вину в деле о вербовке женщин в секс-культ
Ей грозит до 20 лет тюрьмы.
Ей грозит до 20 лет тюрьмы.
Актриса Эллисон Мак, известная по сериалу «Тайны Смолвиля», признала себя виновной по делу о вербовке женщин в
Она признала, что занималась шантажом и пользовалась «трудом и услугами» двух завербованных женщин. Она не уточняла в суде, принуждала ли она их к сексу с основателем NXIVM Китом Раньером. Ранее она отвергала все обвинения. Теперь Мак грозит до 20 лет тюрьмы. Приговор будет вынесен в сентябре этого года.
В суде Мак много плакала и рассказывала, что вступила в NXIVM, «чтобы найти цель»: по ее словам, она была недовольна своей актерской карьерой, несмотря на успешный сериал «Тайны Смолвиля». Тогда же она обнаружила эту секту, которая позиционировала себя как организация самопомощи и предлагала семинары и занятия, обещавшие бóльшую самореализацию. «Я была потеряна», — заявила Мак в суде.
Чтобы вступить в нее, женщины должны были предоставить компрометирующую информацию о себе (ее позже использовали для шантажа и манипуляций). Потом на жертв ставили клеймо с инициалами Раньера в области гениталий, называли «рабынями» и заставляли вступать с основателем NXIVM в сексуальную связь и прислуживать его помощникам — «мастерам».
Раньера арестовали в марте 2018 года в Мексике, после чего его экстрадировали в США. Одно из судебных заседаний по его делу запланировано на конец апреля.
Всего в деле о