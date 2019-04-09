Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Новый летающий кошмар»: в США оценили оружие РФ (фото)
Российское авто за $400 000: фото первого экземпляра
Марина Александрова показала подросших сына и дочь (фото)
Инна Чурикова появилась на балу в элегантном бархатном платье
Как выглядит маленький дачный дом на берегу озера: фото
В России увеличились социальные пенсии Правительство России увеличило размер социальных пенсий
"Сделка века" : у России попросили помощи
Экстренное заявление МИД РФ о выборах на Украине
Как изменились звезды «Моей прекрасной няни» за 15 лет
Шестилетний сын Павла Прилучного стал актером
Российская фигуристка дисквалифицирована на один год за допинг
В США продолжают ломать карьеру хоккеисту Войнову
Анна Семенович снялась в фотосессии в плаще на голое тело
Елена Кондулайнен отметила 61-летие в бикини на пляже
Земле грозит катастрофа. Пострадают Россия, США и Канада
Вертолет будущего попал на камеру
Как выглядит маленький дачный дом на берегу озера: фото
Посуточную аренду квартир объявляют вне закона
Фоторепортажи
24Дмитрий Медведев посетил офис Mail.Ru
12Мир в розовом цвете
23:03 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Миллиард выжгли на стендах

Выявлены крупные хищения при реконструкции центра «Роскосмоса» по испытанию ракетных двигателей.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как стало известно «Ъ», при реконструкции стендов Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП) могло быть похищено около 1 млрд руб. К такому выводу пришла Генпрокуратура, проверившая исполнение контракта между НИЦ РКП и подрядчиком, которым выступало ООО «Москапстрой». Надзорное ведомство предложило возбудить ряд уголовных дел, связанных не только с мошенничеством в особо крупном размере в отношении глав этих организаций, но и с превышением должностных полномочий чиновников строительного блока «Роскосмоса», поспособствовавших хищению средств.

О выявлении прокурорами хищений, связанных, в частности, с компанией ООО «Москапстрой», выполнявшей работы в интересах НИЦ РКП, заявили в «Роскосмосе», комментируя данные, содержащиеся в докладе генерального прокурора Юрия Чайки. В «Роскосмосе» утверждают, что все необходимые меры по итогам проверки ее деятельности Генпрокуратурой были приняты еще в 2018 году. «Мы активно содействовали предоставлением прокурорам материалов службы внутреннего аудита госкорпорации», — сказали в «Роскосмосе».

ООО «Москапстрой» и НИЦ РКП фигурируют в результатах проверки, в ходе которой было установлено хищение примерно 1 млрд руб., выделенного на реализацию оборонного заказа, рассказали «Ъ» источники в правоохранительных органах. Как установили проверяющие, исполнительный директор «Роскосмоса» по строительству Алексей Бородин и директор департамента по организации строительства госкорпорации Владимир Мешков, назначенные на должности в 2017 году, вошли в предварительный сговор, целью которого стало обеспечение победы «Москапстроя» в закрытом конкурсе на проведение реконструкции и технического перевооружения стендовой базы НИЦ РКП — головного центра «Роскосмоса» по огневым испытаниям жидкостных ракетных двигателей. Для этого, в марте 2017 года, Алексей Бородин подписал с гендиректором НИЦ РКП Олегом Галайдой соглашение, которым полномочия на заключение и исполнение контрактов от имени госкорпорации при осуществлении бюджетных инвестиций в этот объект были переданы НИЦ РКП.

Спустя несколько месяцев Алексей Бородин и Олег Галайда подписали еще одно соглашение: по его условиям, полномочия на проведение конкурса по выбору исполнителя этих работ брал на себя «Роскосмос». Затем Олег Галайда издал приказ № 469 о составе конкурсной комиссии, председателем которой он в нарушение своей компетенции, как сочли проверяющие, назначил Владимира Мешкова. Последний, говорится в материалах проверки, с превышением должностных полномочий и в нарушение закона «О контрактной системе…», а также «руководствуясь заведомо незаконным приказом № 469», допустил к участию в конкурсе «Москапстрой».

Эта организация не только не обладала строительными мощностями для выполнения оборонного заказа, но и, как выяснилось в ходе проверки, приложила к конкурсной заявке «с целью обоснования финансовых и строительных мощностей» банковскую гарантию, оказавшуюся подложной.

По версии прокуроров, Владимир Мешков и Алексей Бородин приняли меры, чтобы эта компания осталась единственным участником закрытого конкурса, обеспечив ее победу и последующее заключение контракта с НИЦ РКП. Он оценивался примерно в 3,2 млрд руб., из которых около 1,5 млрд руб. НИЦ РКП перечислил «Москапстрою» в виде аванса.

Затем гендиректор «Москапстроя» Максим Щербаков заключил 20 договоров на сумму более 1 млрд руб. с рядом компаний, созданных, по данным Росфинмониторинга, незадолго до получения денег и имеющих в штате от одного до трех человек.

Позже эти средства были переведены иным контрагентам для обналичивания. Выездная проверка департамента экономической безопасности «Роскосмоса» выводы прокуроров подтвердила: «Москапстрой» выполнил лишь 3% работ, а денег на его расчетных счетах не оказалось.

По некоторым данным, в ноябре 2018 года глава госкорпорации Дмитрий Рогозин докладывал об этой ситуации президенту Владимиру Путину, назвав подобные действия «предательством строительного блока “Роскосмоса”». К этому моменту Генпрокуратура направила материалы проверки в Следственный комитет России (СКР) для решения вопроса об уголовном преследовании Алексея Бородина и Владимира Мешкова по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Максима Щербакова и Олега Галайду, в свою очередь, надзор заподозрил в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Впрочем, до этого так и не дошло: по данным «Ъ», главное управление по расследованию особо важных дел СКР, рассмотрев постановление Генпрокуратуры, возбудило только одно уголовное дело о мошенничестве, в котором пока фигурируют «неустановленные лица, действующие от имени ООО “Москапстрой”» и субподрядной компании ООО «Скайнет-групп», подделавшие банковскую гарантию.

Сумма ущерба госкорпорации СКР предварительно оценил в 308 млн руб., но по делу еще должны провести финансово-экономическую экспертизу.

В «Роскосмосе» эту информацию комментировать «Ъ» отказались, отметив, что Алексей Бородин, Максим Щербаков и Олег Галайда «в госкорпорации или ее структурах больше не работают».

Кстати, «Москапстрой» фигурирует и в другом уголовном деле, связанном с «Техномашем» (дочернее предприятие «Роскосмоса»). Там речь идет о предполагаемом хищении около 410 млн руб., выделенных на реконструкцию производства Пермского порохового завода. По версии следствия, подрядчик получил аванс в размере 440,4 млн руб., однако работы на конец 2017 года были выполнены примерно на 32 млн руб. При этом следствие считает, что некоторые неустановленные лица из руководства «Техномаша» не стали принимать никаких мер, несмотря на то что знали о фиктивности гарантий подрядчика.

Иван Синергиев

Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка рассказал о масштабах хищения на предприятиях Роскосмоса и Ростеха
Во время загрузки произошла ошибка.
06:27 (мск)© Ньюстюб
 Пенсионеров подготовили к стрессу
России задали вопросы о сбитом «Боинге»
Путин прокомментировал доклад Мюллера словами «гора родила мышь»
Орешкин не смог ответить на профильный вопрос и удивил Путина
Суд приговорил экс-мэра Владивостока к 15 годам колонии
ЦБ: текущая экономическая ситуация в стране близка к равновесию
«Тоттенхэм» играет с «Манчестер Сити» в плей-офф ЛЧ (трансляция)
Стал известен последний финалист Кубка Гагарина по хоккею
Миллиардер обналичил 10 млн долларов, посмотрел на них и вернул
Спорт
«Кокорин взял стул. Он хотел присесть» Свидетели начали давать показания по скандальному делу российских футболистов
Hi-Tech
До первого iPhone. Сколько сейчас стоят старые мобильники и где их достать Какими были смартфоны до 2007 года.
Авто
«Cамая дешёвая иномарка» выходит из «экспортной комы» Марка Ravon возобновила экспортную программу: поставки машин из Узбекистана уже ведутся казахстанским и белорусским дилерам
Кино
Ходченкова рассказала о драке со Шпицей на съемках Актрисам пришлось выяснять отношения во время работы над детективным сериалом «Казанова»
Недвижимость
15 фото до и после уборки на улице
Прогулка по Ставрополю: мистические места и их обитатели
В Москве нашли самую дорогую квартиру
Названа главная опасность для жилья россиян
Дети
Сын Дмитрия Хворостовского вырос настоящим красавцем В сети отметили, что подросток сильно изменился за год
Леди
Анна Семенович снялась в фотосессии в плаще на голое тело Певица показала откровенный образ.
Все о ремонте
10 предметов интерьера, которые изменили мир дизайна
5 простых способов сэкономить тепло и электричество
8 особенностей ремонта кухни в панельном доме
Хочешь поспать в винной бочке? В Португалии есть отель, где это можно сделать
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь