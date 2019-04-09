Миллиард выжгли на стендах
Выявлены крупные хищения при реконструкции центра «Роскосмоса» по испытанию ракетных двигателей.
Выявлены крупные хищения при реконструкции центра «Роскосмоса» по испытанию ракетных двигателей.
Как стало известно «Ъ», при реконструкции стендов
О выявлении прокурорами хищений, связанных, в частности, с компанией ООО «Москапстрой», выполнявшей работы в интересах НИЦ РКП, заявили в «Роскосмосе», комментируя данные, содержащиеся в докладе генерального прокурора Юрия Чайки. В «Роскосмосе» утверждают, что все необходимые меры по итогам проверки ее деятельности Генпрокуратурой были приняты еще в 2018 году. «Мы активно содействовали предоставлением прокурорам материалов службы внутреннего аудита госкорпорации», — сказали в «Роскосмосе».
ООО «Москапстрой» и НИЦ РКП фигурируют в результатах проверки, в ходе которой было установлено хищение примерно 1 млрд руб., выделенного на реализацию оборонного заказа, рассказали «Ъ» источники в правоохранительных органах. Как установили проверяющие, исполнительный директор «Роскосмоса» по строительству Алексей Бородин и директор департамента по организации строительства госкорпорации Владимир Мешков, назначенные на должности в 2017 году, вошли в предварительный сговор, целью которого стало обеспечение победы «Москапстроя» в закрытом конкурсе на проведение реконструкции и технического перевооружения стендовой базы НИЦ РКП — головного центра «Роскосмоса» по огневым испытаниям жидкостных ракетных двигателей. Для этого, в марте 2017 года, Алексей Бородин подписал с гендиректором НИЦ РКП Олегом Галайдой соглашение, которым полномочия на заключение и исполнение контрактов от имени госкорпорации при осуществлении бюджетных инвестиций в этот объект были переданы НИЦ РКП.
Спустя несколько месяцев Алексей Бородин и Олег Галайда подписали еще одно соглашение: по его условиям, полномочия на проведение конкурса по выбору исполнителя этих работ брал на себя «Роскосмос». Затем Олег Галайда издал приказ № 469 о составе конкурсной комиссии, председателем которой он в нарушение своей компетенции, как сочли проверяющие, назначил Владимира Мешкова. Последний, говорится в материалах проверки, с превышением должностных полномочий и в нарушение закона «О контрактной системе…», а также «руководствуясь заведомо незаконным приказом № 469», допустил к участию в конкурсе «Москапстрой».
Эта организация не только не обладала строительными мощностями для выполнения оборонного заказа, но и, как выяснилось в ходе проверки, приложила к конкурсной заявке «с целью обоснования финансовых и строительных мощностей» банковскую гарантию, оказавшуюся подложной.
По версии прокуроров, Владимир Мешков и Алексей Бородин приняли меры, чтобы эта компания осталась единственным участником закрытого конкурса, обеспечив ее победу и последующее заключение контракта с НИЦ РКП. Он оценивался примерно в 3,2 млрд руб., из которых около 1,5 млрд руб. НИЦ РКП перечислил «Москапстрою» в виде аванса.
Затем гендиректор «Москапстроя» Максим Щербаков заключил 20 договоров на сумму более 1 млрд руб. с рядом компаний, созданных, по данным Росфинмониторинга, незадолго до получения денег и имеющих в штате от одного до трех человек.
По некоторым данным, в ноябре 2018 года глава госкорпорации Дмитрий Рогозин докладывал об этой ситуации президенту Владимиру Путину, назвав подобные действия «предательством строительного блока “Роскосмоса”». К этому моменту Генпрокуратура направила материалы проверки в Следственный комитет России (СКР) для решения вопроса об уголовном преследовании Алексея Бородина и Владимира Мешкова по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
Максима Щербакова и Олега Галайду, в свою очередь, надзор заподозрил в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Впрочем, до этого так и не дошло: по данным «Ъ», главное управление по расследованию особо важных дел СКР, рассмотрев постановление Генпрокуратуры, возбудило только одно уголовное дело о мошенничестве, в котором пока фигурируют «неустановленные лица, действующие от имени ООО “Москапстрой”» и субподрядной компании ООО «Скайнет-групп», подделавшие банковскую гарантию.
В «Роскосмосе» эту информацию комментировать «Ъ» отказались, отметив, что Алексей Бородин, Максим Щербаков и Олег Галайда «в госкорпорации или ее структурах больше не работают».
Кстати, «Москапстрой» фигурирует и в другом уголовном деле, связанном с «Техномашем» (дочернее предприятие «Роскосмоса»). Там речь идет о предполагаемом хищении около 410 млн руб., выделенных на реконструкцию производства Пермского порохового завода. По версии следствия, подрядчик получил аванс в размере 440,4 млн руб., однако работы на конец 2017 года были выполнены примерно на 32 млн руб. При этом следствие считает, что некоторые неустановленные лица из руководства «Техномаша» не стали принимать никаких мер, несмотря на то что знали о фиктивности гарантий подрядчика.
Иван Синергиев