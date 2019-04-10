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11:06 (мск), источник: Коммерсантъ

Росгвардия сообщила о предотвращении кражи из «Русского музея»

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали двух мужчин, пытавшихся украсть скульптуру из «Русского музея» в Санкт-Петербурге, сообщил ТАСС официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.

Двое неизвестных пытались спуститься по веревке с моста через окружающий Михайловский замок ров, где в нишах установлены скульптуры. Один из них пытался зацепить крюком скульптуру. В этот момент мужчин задержали.

В настоящее время подозреваемые 1983 и 1986 годов рождения доставлены в полицию.

Позже Baza и Mash сообщили, что задержанные являются бездомными. Они спускались к реке, чтобы собрать мелочь, которую туристы бросают к фигурке Чижика-Пыжика. Затем они случайно сбили 40-сантиметровую фигурку солдата, который «охраняет» Михайловский замок.

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Напомним, в мае 2018 года посетитель Третьяковской галереи серьезно повредил картину Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван». В январе из музея была украдена картина «Ай-Петри. Крым» Архипа Куинджи. На следующий день полиция задержала похитителя и нашла картину.

После инцидента началась массовая проверка безопасности музеев. В конце февраля правительство поручило Минкульту и Росгвардии подготовить решения о технической защите музейных и выставочных экспонатов.

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