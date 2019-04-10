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19:08 (мск), источник: Интерфакс

Массовые нарушения закона сотрудниками ФСИН обнаружены в каждом втором регионе

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU — Прокурорские проверки зафиксировали нарушения в учреждениях ФСИН в каждом втором субъекте РФ, сообщил генпрокурор РФ Юрий Чайка.

По его словам, в ходе проверок были выявлены массовые случаи незаконного применения физической силы и специальных средств сотрудниками ФСИН. «Нарушения установлены в учреждениях уголовно-исполнительной системы в каждом втором субъекте, 70% из них — в исправительных колониях», — подчеркнул генпрокурор РФ в среду, выступая в Совете Федерации.

По результатам проверок возбуждено 50 уголовных дел о превышении должностных полномочий, добавил он.

Основная причина этих безобразий — недостаточная открытость пенитенциарной системы и круговая порука, порожденные неэффективным ведомственным контролем ФСИН и ее территориальных органов.
Юрий Чайка
 генпрокурор РФ

В 2018 году широкую огласку получили несколько случаев пыток в российских колониях и СИЗО. Череду публикаций 20 июля открыла «Новая газета», обнародовавшая видео с пытками заключенного Евгения Макарова в ярославской колонии № 1.

После нескольких резонансных случаев ФСИН отчиталась о всероссийской проверке колоний и СИЗО. Она выявила 168 нарушений, связанных с применением физической силы и спецсредств к заключенным.

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