Массовые нарушения закона сотрудниками ФСИН обнаружены в каждом втором регионе
Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU — Прокурорские проверки зафиксировали нарушения в учреждениях ФСИН в каждом втором субъекте РФ, сообщил генпрокурор РФ Юрий Чайка.
Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU — Прокурорские проверки зафиксировали нарушения в учреждениях ФСИН в каждом втором субъекте РФ, сообщил генпрокурор РФ Юрий Чайка.
По его словам, в ходе проверок были выявлены массовые случаи незаконного применения физической силы и специальных средств сотрудниками ФСИН. «Нарушения установлены в учреждениях
По результатам проверок возбуждено 50 уголовных дел о превышении должностных полномочий, добавил он.
Основная причина этих безобразий — недостаточная открытость пенитенциарной системы и круговая порука, порожденные неэффективным ведомственным контролем ФСИН и ее территориальных органов.
В 2018 году широкую огласку получили несколько случаев пыток в российских колониях и СИЗО. Череду публикаций 20 июля открыла «Новая газета», обнародовавшая видео с пытками заключенного Евгения Макарова в ярославской колонии № 1.
После нескольких резонансных случаев ФСИН отчиталась о всероссийской проверке колоний и СИЗО. Она выявила 168 нарушений, связанных с применением физической силы и спецсредств к заключенным.