Следствие: экс-министр Абызов пытался снять со счета похищенные деньги
Об этом заявил представитель СК на заседании по вопросу о законности ареста одного из его предполагаемых соучастников Александра Пелипасова.
Об этом заявил представитель СК на заседании по вопросу о законности ареста одного из его предполагаемых соучастников Александра Пелипасова.
«Участниками преступного сообщества были приняты меры для сокрытия средств, полученных в результате преступления, установлена попытка снятия денег со счета. На денежные средства Абызова был наложен арест», — сказал он. Позже следователь пояснил, что именно Абызов предпринял попытку снятия денежных средств со счета, подлежащего аресту.
Адвокат Абызова Александр Аснис заявил, что ему ничего неизвестно. «Видимо, было решение суда, но нас об этом не уведомляли», — сказал он Business FM.
Вместе с ним по делу в качестве фигурантов проходят еще пять человек, в том числе бывший генеральный директор Сибирской энергетической компании Александр Пелипасов. В ходе рассмотрения апелляционной жалобы на его арест 10 апреля следователь и сделал вышеназванное заявление про Абызова.