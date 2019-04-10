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11:59 (мск), источник: BFM.ru

Следствие: экс-министр Абызов пытался снять со счета похищенные деньги

Об этом заявил представитель СК на заседании по вопросу о законности ареста одного из его предполагаемых соучастников Александра Пелипасова.

Источник: РИА "Новости"

Экс-министр по делам «Открытого правительства» Михаил Абызов, арестованный по делу о хищении 4 млрд рублей, принимал меры для сокрытия средств, полученных в результате преступления. Как передает корреспондент Business FM, об этом на заседании Мосгорсуда заявил следователь Александр Никитин.

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«Участниками преступного сообщества были приняты меры для сокрытия средств, полученных в результате преступления, установлена попытка снятия денег со счета. На денежные средства Абызова был наложен арест», — сказал он. Позже следователь пояснил, что именно Абызов предпринял попытку снятия денежных средств со счета, подлежащего аресту.

Адвокат Абызова Александр Аснис заявил, что ему ничего неизвестно. «Видимо, было решение суда, но нас об этом не уведомляли», — сказал он Business FM.

Экс-министр по делам «Открытого правительства» Михаил Абызов был арестован 27 мая Басманным судом Москвы по делу о преступном сообществе, которое совершило хищение на сумму 4 млрд рублей. Абызова следствие считает создателем ОПС, свою вину он отрицает.

Вместе с ним по делу в качестве фигурантов проходят еще пять человек, в том числе бывший генеральный директор Сибирской энергетической компании Александр Пелипасов. В ходе рассмотрения апелляционной жалобы на его арест 10 апреля следователь и сделал вышеназванное заявление про Абызова.

Справка
Схема Абызова: что не так со сделками, за которые арестовали экс-министра

Откуда в деле против бывшего министра хищения на 4 миллиарда рублей?

Следите за развитием темы Дело против экс-министра Абызова
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