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12:53 (мск), источник: N + 1

Голландский истребитель подстрелил сам себя

Снаряд ударил носовую часть самолета во время маневра.

Источник: Reuters

Истребитель F-16 Fighting Falcon Королевских ВВС Нидерландов во время учения случайно подстрелил сам себя из авиационной пушки. Как сообщает NOS, в результате инцидента самолет получил повреждения и совершил аварийную посадку; летчик не пострадал.

Инцидент произошел 21 января 2019 года во время учения, проводившегося на полигоне «Влихорс» на острове Влиланд в Северном море.

Самолет вел огонь по цели на земле из авиационной пушки M61A1 Vulcan калибра 20 миллиметров, когда один из снарядов задел фюзеляж. В результате несколько осколков попали в воздухозаборник, а затем двигатель, повредив его.

В настоящее время ВВС Нидерландов ведут расследование произошедшего, чтобы точно определить причины произошедшего, выявить ошибку пилота и предпринять шаги, которые позволят избежать повторения инцидента в будущем.

Повреждения фюзеляжа F-16 от собственного снаряда | Источник: Inspectie Veiligheid Defensie

Авиационные пушки в истребителях установлены неподвижно и наведение их на цель обеспечивается всем корпусом самолета. В этом случае для обстрела наземной цели истребителю необходимо снижаться на нее. Вероятно, голландский летчик начал выводить свой F-16 из снижения слишком резко и при этом не прекратив огня.

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В результате маневра фюзеляж истребителя оказался на пути снаряда. Судя по фотографии, обнародованной нидерландскими военными, снаряд задел фюзеляж истребителя F-16 в носовой части в районе аварийной панели. Она расположена под фонарем кабины пилота и закрывает систему аварийного спасения, с помощью которой можно открыть фонарь у аварийного самолета после посадки.

F-16 оснащен авиационной шестиствольной пушкой Vulcan с вращающимся блоком стволов. Скорострельность орудия составляет 6 тысяч выстрелов в минуту. Начальная скорость снаряда орудия составляет 1050 метров в секунду. В полете после покидания ствола снаряды резко тормозятся набегающим воздушным потоком; из-за этого возможен случай, когда истребитель может обогнать собственный снаряд.

Сегодня летчиков самолетов, у которых возможен «самострел» в полете, учат не выполнять резкие маневры во время стрельбы. Тем не менее, инциденты, когда снаряд задевает самолет во время стрельбы изредка случаются, впрочем, в подавляющем большинстве случаев все ограничивается царапинами.

Самым первым случаем «самострела» в истории реактивной авиации считается инцидент с истребителем F11F-1 Tiger, произошедший в 1956 году. Тогда летчик истребителя во время учения на полигоне «Риверхед» в Нью-Йорке начал обстрел наземной цели. Самолет летел на скорости 1 числа Маха с использованием форсажа и в итоге буквально догнал первые собственные же снаряды.

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В результате произошло столкновение, в котором самолет получил повреждения фюзеляжа, обломки от которого залетели в двигатель и повредили его. Летчику с отказавшим двигателем удалось совершить жесткую аварийную посадку. Именно после этого инцидента военные пересмотрели правила ведения огня в полете.

Позднее во время Войны в Персидском заливе один из палубных истребителей F/A-18 Hornet вернулся с серьезным повреждением носовой части, в которой установлена авиационная пушка M61A1 Vulcan. Самолет получил повреждение от собственного же снаряда. По одной из версий снаряд взорвался еще в стволе орудия, а по другой — самолет догнал собственный боеприпас.

В истории авиации бывали и случаи, когда самолет поражал себя собственной же ракетой. Первый такой случай произошел в 1973 году. Тогда истребитель F-14A Tomcat подбил себя учебной ракетой AIM-7E-2 Sparrow, начав маневр практически сразу после запуска боеприпаса. Самолет разбился, летчик и штурман успешно катапультировались.

Позднее летчик Пит Первис, управлявший истребителем F-14A, опубликовал в журнале Flight Journal статью об инциденте «День, когда я сбил самого себя» (The Day I Shot Myself Down).

Василий Сычёв

 Голландский истребитель подстрелил сам себя
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