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13:33 (мск), источник: N + 1

Сингапурская таможня задержала рекордные 28 тонн чешуи панголинов

Две партии по 14 тонн следовали из Нигерии во Вьетнам.

Источник: AP 2019

Таможня Сингапура менее чем за неделю арестовала две крупных партии (по 14 тонн в каждой) чешуи вымирающих панголинов — ради такого количества чешуи, по их оценкам, убили более 40 тысяч животных. Об этом сообщает агентство Associated Press.

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Панголины (Pholidota) — единственные млекопитающие, имеющие кератиновую чешую: к несчастью для животных, в восточной медицине этой чешуе безосновательно приписываются лечебные свойства, а мясо панголинов в Азии считается деликатесом. Конвенция по международной торговле вымирающими видами (CITES) с 2017 года запрещает торговлю панголинами, причем запрет касается всех видов (четыре азиатских и четыре африканских).

Сингапурская таможня 3 апреля обнаружила в контейнерах с замороженной говядиной, следовавших из Нигерии во Вьетнам, 14,2 тонны чешуи панголинов — это стало национальным рекордом для страны. В понедельник таможенники арестовали почти такую же крупную партию чешуи в 474 сумках в транспортном контейнере, также следовавшем из Нигерии во Вьетнам. Всего, по их оценкам, каждая 14-тонная партия унесла жизни примерно 21 тысячи животных. Другие подробности агентство не сообщает.

Источник: AP 2019

Панголин, как считают эксперты, занимает первое место по незаконному обороту в мире. В начале февраля печальный рекорд по обнаружению незаконной торговли чешуей поставила таможня Гонконга, арестовавшая груз из 8,3 тонны. Абсолютный рекорд для всего Китая — 11,9 тонны в 2017 году. Эксперты WWF говорят, что выявить и конфисковать удается лишь около 10 процентов всего объема торговли чешуей.

Ольга Добровидова

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