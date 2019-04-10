Сингапурская таможня задержала рекордные 28 тонн чешуи панголинов
Две партии по 14 тонн следовали из Нигерии во Вьетнам.
Две партии по 14 тонн следовали из Нигерии во Вьетнам.
Таможня Сингапура менее чем за неделю арестовала две крупных партии (по 14 тонн в каждой) чешуи вымирающих панголинов — ради такого количества чешуи, по их оценкам, убили более 40 тысяч животных. Об этом сообщает агентство Associated Press.
Панголины (Pholidota) — единственные млекопитающие, имеющие кератиновую чешую: к несчастью для животных, в восточной медицине этой чешуе безосновательно приписываются лечебные свойства, а мясо панголинов в Азии считается деликатесом. Конвенция по международной торговле вымирающими видами (CITES) с 2017 года запрещает торговлю панголинами, причем запрет касается всех видов (четыре азиатских и четыре африканских).
Сингапурская таможня 3 апреля обнаружила в контейнерах с замороженной говядиной, следовавших из Нигерии во Вьетнам, 14,2 тонны чешуи панголинов — это стало национальным рекордом для страны. В понедельник таможенники арестовали почти такую же крупную партию чешуи в 474 сумках в транспортном контейнере, также следовавшем из Нигерии во Вьетнам. Всего, по их оценкам, каждая 14-тонная партия унесла жизни примерно 21 тысячи животных. Другие подробности агентство не сообщает.
Панголин, как считают эксперты, занимает первое место по незаконному обороту в мире. В начале февраля печальный рекорд по обнаружению незаконной торговли чешуей поставила таможня Гонконга, арестовавшая груз из 8,3 тонны. Абсолютный рекорд для всего Китая — 11,9 тонны в 2017 году. Эксперты WWF говорят, что выявить и конфисковать удается лишь около 10 процентов всего объема торговли чешуей.
Ольга Добровидова