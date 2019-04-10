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13:24 (мск), источник: РИА Новости

СК попросил отпустить Калви под домашний арест

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Следственный комитет РФ просит суд перевести под домашний арест американского инвестора, основателя Baring Vostok Майкла Калви, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

Источник: РИА Новости

«Суд рассмотрит ходатайство 11 апреля», — сказала она.

Басманный суд Москвы в середине февраля арестовал на два месяца основателя Baring Vostok Калви и еще пятерых человек, в том числе трех сотрудников инвестфонда, по делу о хищении у банка «Восточный» 2,5 миллиарда рублей. Следствие полагает, что банк лишился этих денег из-за соглашения об отступном, по которому вместо возврата долга ему были переданы 59,9% акций International Financial Technology Group, оценка которых была сильно завышена. Калви со своей стороны заявил в суде, что эти акции стоят не менее 2,5 миллиарда рублей, в доказательство чего предложил продать их на рынке.

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