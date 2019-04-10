СК попросил отпустить Калви под домашний арест
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Следственный комитет РФ просит суд перевести под домашний арест американского инвестора, основателя Baring Vostok Майкла Калви, сообщила РИА Новости
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Следственный комитет РФ просит суд перевести под домашний арест американского инвестора, основателя Baring Vostok Майкла Калви, сообщила РИА Новости
«Суд рассмотрит ходатайство 11 апреля», — сказала она.
Басманный суд Москвы в середине февраля арестовал на два месяца основателя Baring Vostok Калви и еще пятерых человек, в том числе трех сотрудников инвестфонда, по делу о хищении у банка «Восточный» 2,5 миллиарда рублей. Следствие полагает, что банк лишился этих денег