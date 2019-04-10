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13:39 (мск), источник: Ведомости

Следствие попросило перевести Калви под домашний арест

Его обвиняют в хищении более 2,5 млрд рублей у банка «Восточный».

Источник: Максим Стулов / Ведомости

Следствие попросило перевести основателя Baring Vostok Майкла Калви из СИЗО под домашний арест. Об этом сообщила пресс-служба Басманного суда. Такое же ходатайство СКР подал в отношении бывшего председателя правления банка «Восточный» Алексея Кордичева. Суд рассмотрит обе просьбы 11 апреля.

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При этом накануне, 9 апреля, суд продлил до 14 июля срок ареста на три месяца одному из фигурантов дела — партнеру Baring Vostok Филиппу Дельпалю. Следователь в суде заявил, что Дельпаль может скрыться за границей, уничтожить улики или оказать давление на свидетелей. «Обвиняемые преследовали цель преступного обогащения, а не систематического получения прибыли, для чего они незаконно выводили имущество банка», — заявлял следователь.

Басманный суд Москвы арестовал основателя Baring Vostok в середине февраля этого года. Вместе с ним под стражу были заключены Кордичев, Дельпаль, еще один партнер Baring Vostok Ваган Абгарян, директор по инвестициям фонда Иван Зюзин и гендиректор НАО «Первое коллекторское бюро» Максим Владимиров. Фигурантам дела предъявлены обвинения в мошенничестве и хищении более 2,5 млрд руб. у банка «Восточный».

Калви ранее связал свое преследование с корпоративным конфликтом между ним и акционером «Восточного» Артемом Аветисяном, а также партнером Аветисяна Шерзодом Юсуповым (владеет 4,8% акций «Восточного»).

Изменить меру пресечения Калви просили, в частности, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, а также основатель и директор инвестиционного фонда Prosperity Capital Management Маттиас Вестман и Александр Бранис. За основателя Baring Vostok вступились бизнес-омбудсмен Борис Титов — он просил генпрокурора генпрокурора Юрия Чайку проверить законность ареста. Арест Калви осудили президент Сбербанка Герман Греф и основатель «Яндекса» Аркадий Волож.

Президент Владимир Путин публично не комментировал дело Baring Vostok. Bloomberg писал, что на закрытой встрече его спросили о деле и он сказал, что не давал предварительного разрешения на арест Калви, но отметил, что подозрение в похищении 2,5 млрд руб. нельзя игнорировать.

На следующий день после публикации Bloomberg на вопрос, правомерно ли утверждение, что Путин счел оправданным задержанием Калви, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил: «Однозначно нет. Президент констатировал факты. Никаких своих предпочтений не высказывал».

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