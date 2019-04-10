Экс-офицера ФСБ приговорили к шести годам колонии за госизмену
Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU — Дмитрий Докучаев получил приговор последним из известных фигурантов дела «Шалтая-Болтая».
Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU — Дмитрий Докучаев получил приговор последним из известных фигурантов дела «Шалтая-Болтая».
Московский окружной военный суд в среду признал виновным в государственной измене сотрудника ФСБ Дмитрия Докучаева и приговорил его к шести годам колонии строгого режима.
Также осужденный лишен звания майора.
В январе 2017 года стало известно о том, что по делу хакерской группировки «Шалтай-Болтай» арестованы офицеры ФСБ — руководитель Центра информационной безопасности спецслужбы Сергей Михайлов, его заместитель Дмитрий Докучаев и еще один неназванный сотрудник ФСБ. Их, а также бывшего сотрудника «Лаборатории Касперского» Руслана Стоянова, обвинили в сотрудничестве с ЦРУ.
В феврале 2018 года Михайлова и Стоянова приговорили к 22 и 14 годам колонии строгого режима соответственно, признав их виновными в госизмене.
Фабула уголовного дела неизвестна, поскольку оно имеет гриф «совершенно секретно».
Дело «Шалтая-Болтая»
Хакерская группировка «Шалтай-Болтай», или «Анонимный интернационал», стала известна с 2013 года. Она перехватывала переписки и взламывала аккаунты высокопоставленных чиновников, крупных фирм и СМИ и затем частично публиковала, а частично продавала данные.
В ноябре 2016 года хакеров арестовали — ими оказались Владимир Аникеев, Константин Тепляков и Александр Филинов. В 2017 году Аникеев получил два, а его сообщники — по три года колонии.
В августе 2018 года Аникеев вышел на свободу после пересчета срока наказания.