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21:39 (мск), источник: РИА Новости

Армия Хафтара сбила военный самолет

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Ливийская национальная армия маршала Хафтара сбила военный самолет, вылетевший из города Мисрата, сообщил официальный представитель армии.

Источник: Reuters

Телеканал Sky News Arabia транслирует пресс-конференцию в Бенгази.

Ситуация в Ливии

После убийства в 2011 году лидера Муаммара Каддафи в стране царит двоевластие: на востоке Ливии заседает избранный парламент, а в Триполи правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем.

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Власти на востоке действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Хафтаром.

В четверг Хафтар дал команду начать наступление на столицу страны для «освобождения от террористов». По данным СМИ, подразделения маршала взяли под контроль города Гарьян и Сурман к югу от Триполи.

Подконтрольные правительству национального согласия силы накануне объявили о начале военной операции «Вулкан гнева» против ЛНА.

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9 апреля© Ньюстюб
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