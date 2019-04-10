Армия Хафтара сбила военный самолет
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Ливийская национальная армия маршала Хафтара сбила военный самолет, вылетевший из города Мисрата, сообщил официальный представитель армии.
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Ливийская национальная армия маршала Хафтара сбила военный самолет, вылетевший из города Мисрата, сообщил официальный представитель армии.
Телеканал Sky News Arabia транслирует
После убийства в 2011 году лидера Муаммара Каддафи в стране царит двоевластие: на востоке Ливии заседает избранный парламент, а в Триполи правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем.
Власти на востоке действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Хафтаром.
В четверг Хафтар дал команду начать наступление на столицу страны для «освобождения от террористов». По данным СМИ, подразделения маршала взяли под контроль города Гарьян и Сурман к югу от Триполи.
Подконтрольные правительству национального согласия силы накануне объявили о начале военной операции «Вулкан гнева» против ЛНА.