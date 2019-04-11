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08:25 (мск), источник: ТАСС

СМИ сообщают о военном перевороте в Судане

КАИР, 11 апреля. /ТАСС/. Информация об аресте представителей руководства Судана поступает из Хартума. Президент страны Омар аль-Башир вместе с высокопоставленными лицами из своего окружения взяты под арест военными, совершившися государственный переворот, сообщает телеканал Al-Hadath.

Сообщается, в частности, о задержании руководителя президентской гвардии, а также экс-министра обороны Абдель Рахима Мухаммеда Хусейна. Арестованы руководитель правящей в стране партии «Национальный конгресс» Ахмед Харун и бывший вице-президент Судана Али Осман Таха.

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Именно Таха угрожал использовать «теневые батальоны» против протестующих.

По данным телеканала, глава государства взят под арест военными, которые совершили в стране переворот.

Между тем местный негосударственный телеканал Al-Mashhad сообщает, что аль-Башир покинул страну.

Тем временем тысячи человек находятся в эти ранние часы на улицах Хартума. Основная масса сосредоточена у штаб-квартиры главного командования армии. Забастовка там продолжалась с субботы.

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Ранее поступила информация о том, что военный совет Судана готовится взять власть в стране сроком на год. По неподтвержденной информации, группа военных совершила переворот в стране, отстранив президента Омара аль-Башира от власти и освободив со всех занимаемых постов. В ближайшее время ожидается официальное заявление армии страны по государственному телевидению и радио. Некоторое время назад в Хартуме началось закрытое заседание главного командования армии уже без участия аль-Башира.

На улицах столицы размещены дополнительные подразделения армии и бронетехника. Полиция исчезла с улиц. Закрыт международный аэропорт Хартума.

Переворот в Судане: власть переходит к армии
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08:42 (мск)© Ньюстюб
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