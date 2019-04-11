СМИ сообщают о военном перевороте в Судане
КАИР, 11 апреля. /ТАСС/. Информация об аресте представителей руководства Судана поступает из Хартума. Президент страны Омар
КАИР, 11 апреля. /ТАСС/. Информация об аресте представителей руководства Судана поступает из Хартума. Президент страны Омар
Сообщается, в частности, о задержании руководителя президентской гвардии, а также
Именно Таха угрожал использовать «теневые батальоны» против протестующих.
По данным телеканала, глава государства взят под арест военными, которые совершили в стране переворот.
Между тем местный негосударственный телеканал
Тем временем тысячи человек находятся в эти ранние часы на улицах Хартума. Основная масса сосредоточена у
Ранее поступила информация о том, что военный совет Судана готовится взять власть в стране сроком на год. По неподтвержденной информации, группа военных совершила переворот в стране, отстранив президента Омара
На улицах столицы размещены дополнительные подразделения армии и бронетехника. Полиция исчезла с улиц. Закрыт международный аэропорт Хартума.
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