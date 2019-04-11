Британская полиция сообщила об аресте Ассанжа
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Его взяли под стражу в отделении в центре Лондона.
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Его взяли под стражу в отделении в центре Лондона.
«47-летний Джулиан Ассандж сегодня, в четверг, 11 апреля, был арестован сотрудниками Столичной полиции Лондона в посольстве Эквадора по ордеру, выданному Вестминстерским магистратским судом от 29 июня 2012 года за непоявление в суде», — сообщили в полиции.
Как заявил президент Эквадора, страна решила отказать Ассанжу в предоставлении убежища. Последние годы основатель WikiLeaks укрывался в посольстве этого государства.
Ассанж получил известность после ряда публикаций, в том числе о военных операциях США в Афганистане и Ираке и об условиях содержания в лагере в Гуантанамо.
В 2010 году основатель WikiLeaks, когда им заинтересовались американские власти, приехал в Швецию, где намеревался получить защиту. Впоследствии его обвинили в преступлениях на сексуальной почве, причастность к которым Ассанж отрицает.
Шведский суд объявил его в международный розыск, после чего он был задержан в Лондоне, но отпущен под залог. С 2012 года Ассанж скрывался в посольстве Эквадора в британской столице.
Портал WikiLeaks 5 апреля со ссылкой на высокопоставленный источник в Эквадоре сообщил, что в ближайшие «часы или дни» его выдворят из посольства. В качестве предлога может быть использован коррупционный скандал с офшорными бумагами, касающимися президента Эквадора Ленина Морено.