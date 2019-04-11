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13:01 (мск), источник: Ведомости

Британская полиция арестовала Джулиана Ассанжа

Эквадор отказал основателю WikiLeaks в дальнейшем предоставлении убежища.

Источник: Reuters

Эквадор отказал основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу в дальнейшем предоставлении убежища «за неоднократные нарушения международных конвенций и протокола сожительства». Об этом сообщил президент Эквадора Ленин Морено, его видеообращение опубликовано на странице в Facebоok. Сразу после этого основатель WikiLeaks был взят под стражу.

Как сообщила полиция, ее сотрудников «в дипломатическое представительство пригласил сам посол после того, как эквадорское правительство отозвало предоставление убежища» Ассанжу. Он останется под арестом до того, «как его представят Вестминстерскому мировому суду», отмечается в сообщении. Морено в своем видеообращении отметил, что потребовал от Великобритании гарантий того, что Ассанжа не экстрадируют в страну, где его могут подвергнуть пыткам или смертной казни.

WikiLeaks назвала отказ в предоставлении убежища Ассанжу нарушением международного права со стороны Эквадора. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на странице организации в Twitter. «Эквадор незаконно прекратил [предоставление] политического убежища Ассанжу в нарушение международного права», — заявила WikiLeaks.

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант поблагодарил власти Эквадора за отказ предоставлять Ассанжу убежище. «Джулиан Ассанж — не герой, никто не выше закона. Он прятался от правды много лет. Спасибо Эквадору и президенту Ленину Морено за ваше сотрудничество для того, чтобы Ассанж ответил перед законом», — написал министр в Twitter.

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Выступление Ассанжа

Москва надеется на соблюдение прав Ассанжа, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. «Он арестован в Лондоне, поэтому я сейчас ничего не могу сказать. Мы, безусловно, надеемся, что все его права будут соблюдены», — сказал Песков журналистам.

Джулиан Ассанж, программист и журналист из Австралии, стал широко известен после того, как в 2010 г. основанный им сайт WikiLeaks опубликовал конфиденциальные документы госдепартамента США, а также секретные материалы, касающиеся военных действий США в Ираке и Афганистане. В июне 2012 г. Ассанж пришел в посольство Эквадора в Лондоне и попросил политического убежища. Власти Эквадора удовлетворили просьбу. С тех пор основатель WikiLeaks ни разу не покидал здание из-за угрозы задержания.

Изначально Ассанж скрывался от властей Швеции. В Стокгольме в отношении Ассанжа шло расследование по заявлению двух женщин, обвинивших его в сексуальных притязаниях. Сам Ассанж вину отрицал и высказывал опасения, что в случае ареста Швеция может выдать США, где его обвиняют в разглашении секретной информации.

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Формально Швеция не предъявила ему обвинений, но из-за отказа явиться в полицию для дачи показаний добилась европейского ордера на его арест. Ассанжа арестовали в Лондоне, но отпустили под залог. В 2011 г. британский суд постановил экстрадировать Ассанжа в Швецию. Оспорить это решение ему не удалось — в июне 2012 г. Верховный суд Великобритании отклонил прошение Ассанжа, после чего он и обратился в эквадорское посольство.

Прокуратура Швеции в 2017 г. дело Ассанжа закрыла, признав, что не может завершить расследование в кратчайшие сроки, как предусмотрено законом.

Но возможность покинуть дипмиссию Эквадора, избежав задержания, у Ассанжа не появилось — у британской полиции остался действующий ордер, выписанный после его неявки в суд.

Дарья Коржова, Александра Чунова

Лондонская полиция арестовала Джулиана Ассанжа
Во время загрузки произошла ошибка.
13:27 (мск)© Ньюстюб
Онлайн-трансляция
РИА Новости
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Источник трансляции: РИА Новости
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