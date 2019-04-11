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14:39 (мск), источник: Коммерсантъ

Чем известен Джулиан Ассанж

11 апреля лондонские полицейские задержали основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который несколько лет скрывался в посольстве Эквадора. Подробности его биографии — в материале «Ъ».

10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

Джулиан Ассанж родился в 1971 году в городе Таунсвилл (Австралия). В детстве и юности он сменил 37 школ и 6 университетов, но ни один вуз так и не окончил.

С 16 лет занимался программированием и вскоре занялся хакерством под ником Мендакс. Позже с друзьями создал хакерскую группу International Subversives «Международные диверсанты».

Джулиана Ассанжа подозревали в таких преступлениях, как проникновение в базы данных Министерства обороны и других ведомств США. В 1991 году в отношении хакера было начато следствие по подозрению во взломе сервера канадской телекоммуникационной компании Nortel Networks. Расследование продолжалось несколько лет. В 1996 году Джулиан Ассанж признал себя виновным по большинству из 31 пункта обвинения, но был приговорен только к штрафу в размере около $1,3 тыс. (суд не нашел в его действиях преступного умысла или преследования корыстных целей).

Позже работал консультантом по вопросам компьютерной безопасности, сменил несколько профессий в сфере информационных технологий. В 1998 году стал сооснователем Earthmen Technology — австралийской компании, занимавшейся разработкой технологий обнаружения сетевых вторжений.

В 2006 году с единомышленниками создал сайт WikiLeaks, который сделал достоянием общественности засекреченную информацию, полученную из анонимных источников. Первый документ был опубликован в декабре 2006 года.

Международную известность Ассанж получил после того, как в 2010 году на сайте WikiLeaks была выложена видеозапись расстрела двумя американскими вертолетами Apache группы гражданских лиц в Багдаде в 2007 году. Среди погибших оказались два репортера агентства Reuters. Позднее сайт опубликовал тысячи файлов с секретной информацией, касающейся американских военных кампаний в Афганистане и Ираке, и переписку американских дипломатов. Документы были распространены ведущими мировыми СМИ.

Сервер сайта был перенесен в Швецию, так как законодательство этой страны обеспечивает надежную защиту анонимности пользователей. В связи с этим в августе 2010 года Джулиан Ассанж приехал в Швецию и подал заявление на предоставление вида на жительство и разрешения на работу. Однако в том же месяце шведские правоохранительные органы выдвинули против него обвинения в преступлениях сексуального характера в отношении двух гражданок Швеции. Впоследствии ему отказали в предоставлении вида на жительство и разрешения на работу, а окружной суд Стокгольма вынес решение о его аресте. Джулиан Ассанж вернулся в Великобританию.

В декабре 2010 года он был задержан в Лондоне по запросу шведских правоохранительных органов, которые настаивали на его выдаче.

С июня 2012 года основатель WikiLeaks находился на территории посольства Эквадора в Лондоне, куда обратился с просьбой о предоставлении политического убежища, так как опасался экстрадиции в Швецию, а оттуда — в США. Американцы вели собственное расследование против WikiLeaks и Ассанжа по подозрению в нарушении закона о шпионаже.

Джулиан Ассанж был удостоен награды правозащитной организации Amnesty International за публикацию материалов о коррупции в руководстве Кении (2008), золотой медали «За исключительное мужество в деле защиты прав человека» Сиднейского фонда мира (2011). В 2011 году Ассанж и WikiLeaks были номинированы на Нобелевскую премию мира.

Джулиан Ассанж — автор нескольких книг, среди которых — «Андерграунд» (1997), «Шифропанки: свобода и будущее интернета» (2012), «Когда Google встретил WikiLeaks» (2014) и других. Также стал героем нескольких книг и фильмов (художественных и документальных).

Следите за развитием темы Дело Ассанжа и WikiLeaks
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