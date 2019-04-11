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14:50 (мск), источник: РИА Новости

Прокуратура Швеции пока не готова возобновить дело против Ассанжа

СТОКГОЛЬМ, 11 апр — РИА Новости. Прокуратура Швеции пока не готова принять решение о возобновлении против Джулиана Ассанжа дела об изнасиловании, говорится в пресс-релизе ведомства.

Источник: РИА Новости

Ранее сообщалось, что Эквадор решил отказать Ассанжу в предоставлении дипломатического убежища из-за неоднократных нарушений международных конвенций. Полиция Лондона сообщила в четверг, что Ассанж арестован по ордеру, выданному Вестминстерским магистратским судом от 29 июня 2012 года за непоявление в суде.

«Для нас это тоже стало новостью, мы пока не можем принять какого бы то ни было решения. Мы также не знаем, почему он арестован. Мы следим за развитием ситуации», — приводятся в пресс-релизе слова главного прокурора Ингрид Исгрен.

Новость
Чем известен Джулиан Ассанж

Ранее стало известно, что адвокат Элизабет Масси Фритц, представлявшая интересы женщины, обвинившей Ассанжа в изнасиловании, намерена добиваться возобновления расследования.

Ассанж получил известность в связи с рядом публикаций, в том числе о военных операциях США в Афганистане и Ираке и об условиях содержания в лагере в Гуантанамо. В 2010 году основатель WikiLeaks, когда им заинтересовались американские власти, приехал в Швецию, где намеревался получить защиту, но вскоре был обвинен в преступлениях на сексуальной почве, причастность к которым отрицает. Шведский суд объявил его в международный розыск, после чего Ассанж был задержан в Лондоне, но вскоре отпущен под залог. С 2012 года он скрывался в посольстве Эквадора в британской столице.

Следите за развитием темы Дело Ассанжа и WikiLeaks
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