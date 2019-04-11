Прокуратура Швеции пока не готова возобновить дело против Ассанжа
СТОКГОЛЬМ, 11 апр — РИА Новости. Прокуратура Швеции пока не готова принять решение о возобновлении против Джулиана Ассанжа дела об изнасиловании, говорится в
СТОКГОЛЬМ, 11 апр — РИА Новости. Прокуратура Швеции пока не готова принять решение о возобновлении против Джулиана Ассанжа дела об изнасиловании, говорится в
Ранее сообщалось, что Эквадор решил отказать Ассанжу в предоставлении дипломатического убежища
«Для нас это тоже стало новостью, мы пока не можем принять какого бы то ни было решения. Мы также не знаем, почему он арестован. Мы следим за развитием ситуации», — приводятся в
Ранее стало известно, что адвокат Элизабет Масси Фритц, представлявшая интересы женщины, обвинившей Ассанжа в изнасиловании, намерена добиваться возобновления расследования.
Ассанж получил известность в связи с рядом публикаций, в том числе о военных операциях США в Афганистане и Ираке и об условиях содержания в лагере в Гуантанамо. В 2010 году основатель WikiLeaks, когда им заинтересовались американские власти, приехал в Швецию, где намеревался получить защиту, но вскоре был обвинен в преступлениях на сексуальной почве, причастность к которым отрицает. Шведский суд объявил его в международный розыск, после чего Ассанж был задержан в Лондоне, но вскоре отпущен под залог. С 2012 года он скрывался в посольстве Эквадора в британской столице.