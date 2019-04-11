Майкл Калви освобожден из СИЗО под домашний арест
Основатель фонда Baring Vostok будет содержаться в своей квартире в центре Москвы.
Основатель фонда Baring Vostok будет содержаться в своей квартире в центре Москвы.
МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Басманный суд Москвы в четверг освободил из СИЗО под домашний арест основателя фонда Baring Vostok Майкл Калви, обвиняемого в мошенничестве на 2,5 млрд рублей, передает корреспондент ТАСС.
«Удовлетворить ходатайство следствия, избрать Калви меру пресечения в виде содержания под домашним арестом», — огласила постановление судья Юлия Сафина.
Домашний арест Калви избран до 13 апреля. Он будет содержаться в своей квартире в центре Москвы. Суд запретил ему пользоваться средствами связи, за исключением вызова экстренных служб и общения с адвокатами. Защита просила разрешить Калви двухчасовые ежедневные прогулки, но суд не удовлетворил это ходатайство.
Калви был освобожден