Эквадор обвинил WikiLeaks и российских хакеров в попытке дестабилизации правительства

По ее словам, сотрудник WikiLeaks ездил с бывшим главой МИД Эквадора Рикардо Патиньо в Перу, Испанию и Венесуэлу, пытаясь подорвать деятельность властей. Она не раскрыла его личность, отметив, что информация о нем и российских хакерах, проживающих в Эквадоре, в ближайшие часы будет передана судебным органам.
Эквадор 11 апреля отказал основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу в предоставлении убежища. Президент Эквадора Ленин Морено заявил, что это решение было принято, потому что Ассанж «неоднократно нарушал международные конвенции и протокол сожительства». Основатель WikiLeaks сразу был задержан британской полицией в связи с требованием американских властей о его экстрадиции.
США обвиняют Ассанжа в сговоре с целью получения доступа к правительственному компьютеру. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.