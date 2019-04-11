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17:33 (мск), источник: Ведомости

Эквадор обвинил WikiLeaks и российских хакеров в попытке дестабилизации правительства

Сторонники WikiLeaks и двое российских хакеров пытались дестабилизировать деятельность правительства Эквадора, заявила глава МВД страны Мариа Паула Ромо, передает Associated Press.

Источник: Reuters

По ее словам, сотрудник WikiLeaks ездил с бывшим главой МИД Эквадора Рикардо Патиньо в Перу, Испанию и Венесуэлу, пытаясь подорвать деятельность властей. Она не раскрыла его личность, отметив, что информация о нем и российских хакерах, проживающих в Эквадоре, в ближайшие часы будет передана судебным органам.

Эквадор 11 апреля отказал основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу в предоставлении убежища. Президент Эквадора Ленин Морено заявил, что это решение было принято, потому что Ассанж «неоднократно нарушал международные конвенции и протокол сожительства». Основатель WikiLeaks сразу был задержан британской полицией в связи с требованием американских властей о его экстрадиции.

США обвиняют Ассанжа в сговоре с целью получения доступа к правительственному компьютеру. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Следите за развитием темы Дело Ассанжа и WikiLeaks
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