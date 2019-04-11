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22:27 (мск), источник: ТАСС

Суд арестовал главу Дербентского района Дагестана по обвинению в растрате

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/ — Мера пресечения избрана сроком до 9 июня.

Басманный суд Москвы в четверг арестовал главу Дербентского района Дагестана Магомеда Джелилова, обвиняемого в крупной растрате. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

«Басманным судом удовлетворено ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Джелилова, обвиняемого в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ. Мера пресечения избрана сроком до 9 июня», — сказала она.

Следствие считает, что в 2015 году Джелилов безвозмездно и незаконно передал своим родственникам в собственность три земельных участка общей площадью 3 га, расположенных в Дербентском районе вдоль федеральной дороги «Кавказ».

Кадастровая стоимость земли составляет более 3 млн рублей, при этом, по предварительным данным, рыночная стоимость участков может достигать более 20 млн рублей.

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