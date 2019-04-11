Суд арестовал главу Дербентского района Дагестана по обвинению в растрате
МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/ — Мера пресечения избрана сроком до 9 июня.
МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/ — Мера пресечения избрана сроком до 9 июня.
Басманный суд Москвы в четверг арестовал главу Дербентского района Дагестана Магомеда Джелилова, обвиняемого в крупной растрате. Об этом ТАСС сообщила
«Басманным судом удовлетворено ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Джелилова, обвиняемого в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ. Мера пресечения избрана сроком до 9 июня», — сказала она.
Кадастровая стоимость земли составляет более 3 млн рублей, при этом, по предварительным данным, рыночная стоимость участков может достигать более 20 млн рублей.