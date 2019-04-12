Черный список увидел белый свет
Данные 120 тыс. банковских клиентов выложились в интернет.
Данные 120 тыс. банковских клиентов выложились в интернет.
Как стало известно «Ъ», данные клиентов банков из черного списка ЦБ отказников по антиотмывочному законодательству оказались в интернете. Речь идет примерно о 120 тыс. граждан и компаний. По оценке экспертов, это первый случай появления в открытом доступе информации, которая так или иначе связана с Банком России. Юристы отмечают, что многие клиенты попадают в черный список случайно, но помимо проблем с банками у них теперь могут возникнуть дополнительные сложности, например, при устройстве на работу.
В самом ЦБ и Росфинмониторинге настаивают на невозможности утечек. Но
База данных отказников банков появилась в интернете на специализированных форумах. «Ъ» ознакомился с ее содержимым и выяснил, что речь идет об информации о примерно 120 тыс. клиентов (такая цифра заявлена в описании базы), которым отказали в обслуживании финансовые организации по закону о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (115-ФЗ).
Большую часть базы составляют физлица и индивидуальные предприниматели (ИП), часть — юридические лица. Про физических лиц в базе содержится информация об их ФИО, дате рождения, серии и номере паспорта. Про ИП — ФИО и ИНН, про компании — наименование, ИНН, ОГРН. В одном из банков неофициально подтвердили «Ъ», что в списке реальные
Записи датируются периодом с 26 июня 2017 года по 6 декабря 2017 года. Именно с первой даты Банк России начал рассылать черный список клиентов в соответствии с положением 550-П. Механизм рассылки выглядит примерно так: банки выявляют клиентов, которым они отказывают в обслуживании
В Росфинмониторинге заявили, что исключают возможность утечки информации от них. В
Утечка могла произойти множеством способов, указывают эксперты. «Из ЦБ, Росфинмониторинга, любого банка», — поясняет гендиректор разработчика систем защиты информации Zecurion Алексей Раевский. По его мнению, база должна была быть только у ЦБ, а банки — направлять ему запросы для проверки клиентов. «В таком варианте, по крайней мере, было бы проще локализовать утечку, понять, где она произошла. Сейчас это, вероятно, невозможно сделать», — добавляет эксперт.
Для клиентов утечка опасна не только
Часто банки вносят добросовестных клиентов в черные списки по халатности или в связи с технической ошибкой.
По словам госпожи Аппаевой, распространение этих сведений для лиц из списка помимо сложностей с банковским обслуживанием может обернуться проблемами со службами безопасности при устройстве на работу, отказами контрагентов от заключения договоров и иными рисками. Алексей Раевский добавляет, что подобные утечки могут приводить к самым неожиданным негативным последствиям вплоть до разоблачения гостайн. В качестве примера он привел случай с «Петровым и Бошировым», настоящие имена которых были скомпрометированы с помощью утекших баз, в том числе ГИБДД.
Распространение подобных баз данных в первую очередь посягает на неприкосновенность личной жизни, указывает партнер BMS Law Firm Алексей Гавришев. По его словам, Уголовный кодекс предусматривает за это наказание до пяти лет лишения свободы в случае использования служебного положения и распространения данных через интернет. Такие действия также могут быть квалифицированы как неправомерный доступ к компьютерной информации (лишение свободы до семи лет), добавляет юрист.
Амина Аппаева считает, что преступление также подпадает под статью о незаконном получении и разглашении сведений, составляющих банковскую тайну (до пяти лет лишения свободы, а если деяние повлечет тяжкие последствия — до семи лет). По ее словам, оно носит публичный характер, поэтому правоохранительные органы должны в обязательном порядке начать проверку. Распространение подобных баз данных относится к подследственности Следственного комитета России. Вчера в центральном аппарате комитета «Ъ» не смогли оперативно сообщить, поступали ли к ним заявления по этому поводу, отметив, что в случае их получения будут разбираться.
Виталий Солдатских, Николай Сергеев