Вдове Героя отказали в довольствии
ФСБ отказалась начислить ей надбавку к пенсии за погибшего.
ФСБ отказалась начислить ей надбавку к пенсии за погибшего.
Как стало известно «Ъ», в Краснодаре суд рассматривает спор между краевым управлением ФСБ и Еленой Евскиной, вдовой Героя России Вячеслава Евскина. Майор Евскин погиб в 1996 году при штурме боевиками Грозного, прикрывая отход товарищей. В прошлом году Елена Евскина обратилась в УФСБ за начислением надбавки к пенсии, однако получила отказ: ведомство сослалось на то, что она положена самому герою, а не его вдове. Суд первой инстанции встал на сторону Елены Евскиной, жалоба УФСБ будет рассмотрена в апелляции.
Краснодарский краевой суд назначил на 23 мая рассмотрение апелляционной жалобы управления ФСБ России по Краснодарскому краю в судебном споре с Еленой Евскиной, вдовой Героя России Вячеслава Евскина. Ведомство не согласно с решением Октябрьского районного суда Краснодара, который признал за Евскиной право на надбавку к пенсии по потере кормильца при достижении женщиной пенсионного возраста. По мнению руководства УФСБ, норма закона, регулирующая начисление надбавки, носит личностный характер и распространяется только на самих Героев России. Суд первой инстанции, изучив обстоятельства дела, пришел к выводу, что Елена Евскина также имеет право на повышение пенсии по случаю потери кормильца. Ранее Краснодарский краевой суд уже признал законность решения Октябрьского суда о перечислении Елене Евскиной задолженности по пенсионным выплатам на 300 тыс. руб.
Таким образом, по данным «Ъ», например, были удовлетворены исковые требования Гелены Пешковой, муж которой пилот бомбардировщика Су-24М Олег Пешков погиб в Сирии 24 ноября 2015 года и посмертно был удостоен высшего звания, в том же году она подала иск в Правобережный райсуд Липецка, чтобы доказать право, свое и двух детей, на повышенную пенсию по случаю потери кормильца. Социальные выплаты, как выяснилось в суде, были назначены без учета 100-процентной надбавки, положенной родственникам Героя России. А в 2017 году краснодарским судом был удовлетворен аналогичный иск к краевому военкомату матери, вдовы и сына Ряфагатя Хабибуллина — пилота ударного вертолета Ми-35М, сбитого боевиками в Пальмире 8 июля 2016 года. В том же месяце пилоту присвоили звание Героя России посмертно.
Недавно глава Минобороны Сергей Шойгу, возмущенный подобным отношением подчиненных к вдовам погибших и участникам боевых действий, поручил своему первому заместителю Руслану Цаликову вместе с Генштабом тщательно разобраться с каждым из случаев «проявления бездушия должностных лиц военного ведомства при работе с людьми».
«Подобные иски — это обычная практика для всей России, — считает между тем Елена Евскина.— Меня никто не обижает. Все понимают, что обращение в суд — это формальность, иным путем ведомство просто не может начислить выплату». По словам Евскиной, у нее складываются очень теплые отношения с руководством УФСБ по краю, которое всегда помогает семье погибшего сотрудника.
Вячеслав Евскин служил в управлении ФСБ России по Краснодарскому краю с 1994 года, в 1996-м добровольцем отправился в командировку в Чечню. 6 августа того же года боевики окружили общежитие ФСБ, где находились майор Евскин и еще 90 его сослуживцев. Чекисты с боями два дня удерживали здание, а ночью решили прорвать окружение. Вячеслав Евскин, получивший тяжелое ранение, остался прикрывать отход своих товарищей. Он отстреливался до последнего патрона, а потом подорвал себя гранатой вместе с боевиками. Майор Евскин был похоронен в Анапе.
Указом президента РФ от 9 сентября 1996 года за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга, Вячеслав Евскин посмертно был удостоен звания Героя Российской Федерации. Именем Вячеслава Евскина названы улицы в Краснодаре и Анапе, в 2016 году в краевом центре был установлен бюст герою.
Анна Перова, Краснодар; Николай Сергеев