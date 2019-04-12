В Эквадоре задержан близкий соратник Ассанжа

Как утверждает МВД, предполагаемый активист Wikileaks поддерживал связь с экс-главой эквадорского МИДа Рикардо Патинью. Вдвоем они дважды летали в Перу и Испанию.
Комментируя информацию о том, что на территории Эквадора находились российские хакеры, глава МВД заявила, что у полиции нет новых данных на эту тему. «Ни к одному из этих вопросов мы не будем подходить легкомысленно, это очень деликатные темы, подразумевающие совершение преступлений, и мы не позволим Эквадору стать центром международного пиратства», — отметила министр.
Накануне, 11 апреля, полицейские задержали Джулиана Ассанжа в Лондоне после того, как Эквадор лишил его дипломатического убежища. Господин Ассанж скрывался в посольстве Эквадора с августа 2012 года. Как пояснил эквадорский президент Ленин Морено, в убежище ему отказали из-за «неоднократных нарушений международных конвенций и протокола». Основателя Wikileaks также лишили эквадорского гражданства.