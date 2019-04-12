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05:30 (мск), источник: Коммерсантъ

В Эквадоре задержан близкий соратник Ассанжа

Близкий соратник основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа был задержан в аэропорту Кито при попытке вылететь из Эквадора в Японию, сообщила глава эквадорского МВД Мария Паула Рома. Задержанный является гражданином Нидерландов, его имя не называется.

Источник: Reuters

Как утверждает МВД, предполагаемый активист Wikileaks поддерживал связь с экс-главой эквадорского МИДа Рикардо Патинью. Вдвоем они дважды летали в Перу и Испанию.

Господин Ассанж через свою организацию Wikileaks вмешивался не только в дела других государств за пределами Эквадора, но и в Эквадоре.
Мария Паула Рома
глава эквадорского МВД (цитата по El Universo)
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Комментируя информацию о том, что на территории Эквадора находились российские хакеры, глава МВД заявила, что у полиции нет новых данных на эту тему. «Ни к одному из этих вопросов мы не будем подходить легкомысленно, это очень деликатные темы, подразумевающие совершение преступлений, и мы не позволим Эквадору стать центром международного пиратства», — отметила министр.

Накануне, 11 апреля, полицейские задержали Джулиана Ассанжа в Лондоне после того, как Эквадор лишил его дипломатического убежища. Господин Ассанж скрывался в посольстве Эквадора с августа 2012 года. Как пояснил эквадорский президент Ленин Морено, в убежище ему отказали из-за «неоднократных нарушений международных конвенций и протокола». Основателя Wikileaks также лишили эквадорского гражданства.

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О чем мир узнал благодаря WikiLeaks Джулиана Ассанжа

Пытки и убийства иракских военнопленных, сговор Хиллари Клинтон и Демпартии США, тотальная киберслежка ЦРУ — что стало явным благодаря WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

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