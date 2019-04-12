Калви попросил суд отпустить его под подписку о невыезде
Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви в ходе заседания Басманного суда Москвы попросил изменить ему меру пресечения на подписку о невыезде, передаёт корреспондент RNS.
Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви в ходе заседания Басманного суда Москвы попросил изменить ему меру пресечения на подписку о невыезде, передаёт корреспондент RNS.
«Согласен с продлением домашнего ареста, но даже избрание подписки о невыезде удовлетворит интересы следствия», — сказал Калви на заседании.
13 февраля Следственный комитет России сообщил, что возбудил уголовное дело о хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный», фигурантом дела стал основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви.
По версии следствия, Калви и другие обвиняемые похитили 2,5 млрд руб. в результате сделки по передаче 60% доли в принадлежащей Калви компании International financial technology group в счёт погашения долга «Первого коллекторского бюро» перед банком «Восточный». Следствие считает, что стоимость акций не превышала 600 тыс. руб., тогда как защита настаивала на справедливой оценке в 3 млрд руб.
15 февраля Басманный суд арестовал по делу о мошенничестве в особо крупном размере партнеров Baring Vostok Филиппа Дельпаля и Вагана Абгаряна, директора компании по инвестициям Ивана Зюзина,
Первый
9 апреля суд продлил до 14 июля арест фигуранту дела Baring Vostok Филиппу Дельпалю, а 10 апреля — Вагану Абгаряну, Ивану Зюзину и Максиму Владимирову.